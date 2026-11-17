EL KAISER. A demostrar de qué está hecho. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

La selección de México afrontará hoy uno de sus compromisos más delicados del año cuando reciba a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El equipo dirigido por Rafael Márquez llega presionado tras sufrir una dolorosa derrota de 3-2 ante Jamaica en el partido de ida, resultado que extendió una racha negativa que ya alcanza tres derrotas consecutivas.

Una crisis que enciende las alarmas

Antes del revés frente a los caribeños, el Tricolor había caído en encuentros amistosos ante Estados Unidos (3-0) y Chile (2-0), resultados que han generado cuestionamientos sobre el nivel futbolístico del conjunto nacional.

La derrota del pasado sábado dejó al descubierto nuevamente las debilidades defensivas de México. Los tantos de Renaldo Cephas y Richard King, además de un autogol de Jesús Gallardo, castigaron los errores de un equipo que mostró fragilidad en la zaga y poca contundencia frente al arco rival. Por los mexicanos descontaron Gilberto Mora y Julián Quiñones.

Del Mundial a las dudas

Lo más preocupante para el cuerpo técnico es el contraste con la seguridad mostrada durante la pasada Copa del Mundo. Desde entonces, México acumula dos empates y tres derrotas, con apenas cuatro goles anotados y diez recibidos, varios de ellos producto de desatenciones defensivas.

Las inconsistencias han sorprendido debido a que gran parte de la base defensiva es la misma que brilló en el escenario mundialista. El propio Rafael Márquez ha reconocido que las pérdidas de concentración han sido determinantes en los recientes resultados adversos.

Márquez prepara ajustes

Ante la urgencia del resultado, el estratega mexicano alista modificaciones en su once inicial. Todo apunta a que Rodrigo Huescas aparecerá como lateral derecho, mientras que Armando González reforzará el ataque desde el arranque.

La obligación de obtener la victoria podría convertirse en un factor favorable para el conjunto nacional. Históricamente, México ha respondido mejor cuando enfrenta escenarios límite y con poca capacidad de margen de error.

Jamaica, a un paso de la clasificación

Del otro lado estará una selección jamaicana que llega fortalecida por el triunfo conseguido en casa y con la clasificación al alcance de la mano. El conjunto dirigido por Rudolph Speid avanzará a las semifinales si gana, empata o incluso pierde por un gol de diferencia siempre que marque al menos tres anotaciones.

La apuesta de los caribeños volverá a pasar por el orden defensivo y la velocidad al frente, encabezada por renaldo cephas, figura del encuentro de ida y principal amenaza para una defensa mexicana que necesita recuperar la solidez perdida.

probables alineaciones

México: Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas; Erik Lira, Gilberto Mora, Santiago Sandoval; Armando González, Roberto Alvarado y Julián Quiñones.

Director técnico: Rafael Márquez.

Jamaica: Jahmali Waite; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere; Courtney Clarke, Karoy Anderson, Denzell Hall, Ronaldo Webster; Khaheim Dixon, Javon East y Renaldo Cephas.

Director técnico: Rudolph Speid.

Datos del partido

Partido: México vs. JamaicaCompetencia: Liga de Naciones de la ConcacafEstadio: BBVA, Monterrey, Nuevo LeónHora: 20:30 horas

México llega a la cita más exigido que nunca. Una nueva derrota no sólo significaría la eliminación, sino también profundizar una crisis de resultados que contrasta con las expectativas generadas tras la destacada actuación del equipo en el Mundial. Hoy, frente a su afición, el Tricolor está obligado a responder.