SUGAR. Lo dulce entra sin tocar la puerta.

Son las cuatro y diecisiete de un martes. En la oficina se trabaja con el codo. Alguien abre el cajón, oye el roce de una envoltura y aparece una barra de chocolate con la autoridad de un notario. La máquina de refrescos, al fondo, mantiene encendida su pequeña capilla.

En ese momento el azúcar no llega como alimento. Llega como una propuesta de paz. Promete cinco minutos sin pendientes, sin correo, sin la conversación que se quedó a medio decir. La mano, que tiene pocas ideas y una eficacia alarmante, la recibe antes de que el juicio alcance a ponerse los zapatos.

No conviene dramatizar una galleta. La vida sin postre sería una administración pública con pulso. Pero el asunto cambia cuando el dulce deja de acompañar la tarde y empieza a administrarla: desayuno con pan, café endulzado, refresco a media mañana, premio después de comer, rescate a las cuatro, algo “ligero” antes de dormir. El azúcar no toma la casa por asalto; obtiene una llave y aprende dónde guardamos el cansancio.

Tiene, además, una ventaja retórica: nadie anuncia “necesito fibra” con la misma convicción con que dice “me merezco algo dulce”. La frase suena casi constitucional. Lo dulce conoce el idioma del premio y también el de la prisa. Por eso entra sonriendo: no viene a discutir, viene a resolver una urgencia que a menudo no le pertenece.

La energía también puede falsificar entusiasmo

El cuerpo recibe esa dulzura rápida, eleva la glucosa, responde con insulina y, al cabo de un rato, pregunta qué pasó con la fiesta y quién la autorizó. A veces la respuesta es hambre otra vez; otras, modorra, irritación o deseo de repetir la operación. No es una conspiración moral del pastel: es energía que sube deprisa y no siempre encuentra tarea.

Aquí suele aparecer una idea bastante torpe: hay que moverse para pagar lo que se comió. Como si caminar fuera un mecanismo de culpa y las piernas, dos cobradores. El movimiento no sirve para pedirle perdón a una rebanada. Sirve para que el músculo use mejor parte de esa glucosa, para que el cuerpo no tenga que resolver sentado toda la energía que le llega, para que el sueño y el apetito dejen de negociar a gritos.

Basta mirar la escena siguiente. Sale uno de la oficina, camina dos cuadras, sube una escalera, carga una bolsa, barre el patio, baila en la cocina. No son gestas atléticas. Son avisos para el organismo: esto no es una bodega; hay tránsito. El cuerpo, que tiene paciencia de contador y memoria de perro viejo, cree más en esos movimientos que en los discursos del lunes.

El problema tampoco vive sólo en el azúcar. A veces la barra de chocolate ha sido nombrada encargada de asuntos para los que no estudió: soledad, enojo, sueño escaso, aburrimiento, una tarde sin conversación. El estómago recibe el expediente y hace lo que puede. Es un empleado antiguo, diligente y sin sindicato.

No todo placer necesita absolución

Comer algo dulce no es una falta de carácter. La policía de la virtud alimentaria ha producido demasiada culpa y muy poca gente que duerma mejor. El placer cabe en una vida saludable; conviene vigilar el automatismo, esa mano que ya conoce el cajón antes de que la cabeza formule una pregunta.

La diferencia parece menor, pero ordena el asunto. Un postre después de una comida compartida no se parece a un refresco que ocupa el lugar del agua todos los días. Un pan dulce elegido una mañana no es idéntico a las pequeñas compensaciones que mantienen despierta la máquina de antojos. El cuerpo no lleva libreta moral; lleva una libreta peor: frecuencia, cantidad, descanso, movimiento y lo que ocurre alrededor de la mesa.

La escena de las cuatro y diecisiete puede terminar de otro modo. No con la galleta condenada ni con una vida de apio penitente. Puede terminar con una colación que de verdad sostenga, con agua, con una caminata breve, con la decisión de comer el chocolate porque apetece y no porque debe tapar un agujero que está en otra parte.

La máquina de refrescos seguirá encendida, por supuesto. Tiene paciencia de aparato y ninguna responsabilidad afectiva. No sabe qué es una casa: justamente por eso no conviene darle las llaves.