Primera Copa Lauren Olivares en SLP. Lauren Olivares será fuente de inspiración para las jóvenes golfistas que buscan llegar al ámbito profesional. (FMG)

Unas 300 golfistas mexicanas competirán en la primera Copa Lauren Olivares del 19 al 22 de noviembre en tres clubes de San Luis Potosí, evento que cerrará el calendario de competencias 2026 del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Las actividades se desarrollarán en tres escenarios: La Loma Club de Golf, Club Campestre de San Luis y Alquería de Pozos.

Esta primera edición tiene un significado especial al llevar el nombre de Lauren Olivares, golfista originaria de Celaya, Guanajuato, quien para la temporada 2027 hará su debut en el LPGA Tour.

Con esta competencia, el CNIJ concluirá sus actividades deportivas de 2026, después de un año de trabajo y competencias orientadas al desarrollo, formación y proyección de los talentos infantiles y juveniles de México.

La Copa Lauren Olivares representa también una oportunidad para que las nuevas generaciones encuentren inspiración en el camino de una golfista mexicana que ha logrado consolidarse en el profesionalismo y que se prepara jugar en el LPGA Tour.

La Federación Mexicana de Golf agradece a La Loma Club de Golf, Club Campestre de San Luis y Alquería de Pozos por recibir esta primera edición, así como a todos los jugadores, familias y clubes que harán posible el cierre de un año más de actividad del golf infantil juvenil en México.