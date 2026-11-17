SALVADOR. Corona festeja su anotación, le acompañan Quiñones y Alvarado.

La Selección Mexicana cumplió con la misión y se instaló en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf tras derrotar 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey. Un gol de Jesús Corona al minuto 35 fue suficiente para que el Tricolor emparejara el marcador global 3-3 y avanzara a la siguiente ronda por el criterio de goles anotados como visitante.

El resultado también significó el fin de una sequía de cinco encuentros sin conocer la victoria y marcó el primer triunfo de Rafael Márquez al frente del conjunto nacional, en lo que fue su sexto partido como director técnico de México.

Corona apareció en el momento decisivo

Tras la derrota de 3-2 sufrida en Kingston durante el partido de ida, México llegó a Monterrey obligado a ganar sin recibir anotaciones para mantenerse con vida en la serie. El panorama lucía complicado, especialmente por las ausencias de referentes como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Luis Chávez.

Sin embargo, la apuesta ofensiva de Rafael Márquez encontró recompensa al minuto 35. Julián Quiñones desbordó por la banda derecha y envió un servicio hacia el centro, donde Jesús Corona controló y sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área que dejó sin oportunidad al guardameta jamaicano Jahmali Waite.

México resistió la presión jamaicana

Con la ventaja en el marcador, el Tricolor modificó su postura en la parte complementaria. Jamaica adelantó líneas y buscó el tanto que le devolviera la clasificación, pero se encontró con una defensiva mexicana ordenada y concentrada que supo manejar los tiempos del encuentro.

En el tramo final, Rafael Márquez refrescó el equipo con los ingresos de Armando González y Alexis Vega, movimientos que ayudaron a mantener el control de la posesión y a contener los intentos ofensivos del conjunto caribeño.

El silbatazo final provocó la celebración de los aficionados en Monterrey y el alivio de una selección que venía atravesando una etapa complicada, con empates frente a Colombia y Perú, además de derrotas contra Estados Unidos, Chile y la propia Jamaica.

El siguiente reto será Estados Unidos

Con esta clasificación, México aseguró su presencia en la Copa Oro 2027 y avanzó a las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El próximo desafío del conjunto dirigido por Rafael Márquez será nada menos que Estados Unidos, rival al que enfrentará entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en busca de un lugar en la gran final del torneo regional..