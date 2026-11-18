ATP Finals en Turin El español Carlos Alcaraz celebra un punto durante su partido frente al ruso Daniiel Medvedev en las ATP Finals en Turin, Italia. (MASSIMO RANA/EFE)

El español Carlos Alcaraz, que ganó este miércoles su segundo partido de la fase de grupos de las Finales ATP contra el ruso Daniil Medvedev, se clasificó a las semifinales después de que en el otro partido de su liguilla, Frances Tiafoe ganara un set a Flavio Cobolli, lo que aseguró su pase matemático.

Alcaraz se quedó a un paso de sellar su clasificación después de ganar al ruso por 6-2 y 6-4 en la sesión matutina, pero para que le dieran las cuentas aritméticas, debía esperar a que el estadounidense Tiafoe se adjudicara al menos una manga en su partido contra el anfitrión Cobolli.

Tiafoe, que perdió con Alcaraz en su estreno con contundencia por un doble 6-2, venció el primer set del partido que le enfrenta a Cobolli, con quien se disputará, además de con Medvedev, la segunda plaza de acceso a semifinales.

Alcaraz afirmó después de vencer a Medvedev que pese a sentir “un pequeño problema en los isquiotibiales”, no le preocupa “mucho” y no cree que sea algo “importante”, pero que lo valorará con su equipo y su fisioterapeuta durante el próximo día y medio.

“He notado un poco la molestia, no voy a mentir. Por desgracia, estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales. Aunque creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento hasta el final del partido”, dijo en rueda de prensa.

“He intentado mantener la calma, no moverme de una forma demasiado agresiva, por así decirlo, y concentrarme en ser agresivo y en mis golpes en todo momento. Así que ahora mismo me encuentro bien. Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona”, explicó.

Alcaraz, que se mide el viernes con el italiano Flavio Cobolli, pidió la pausa médica cuando ganaba de forma contundente 6-2, 2-1 al mostrar molestias musculares, motivo por el que fue vendado.

“La verdad que estaba jugando un grandísimo tenis, me estaba sintiendo súper, súper cómodo, con mucha confianza. De repente ese pequeño problema, que me ha entrado en el isquio (...) He jugado con mucha tranquilidad después de eso, muy concentrado sobre todo en mis tiros, en los juegos de resto intentar ser lo más agresivo posible”, subrayó.

“No me preocupa mucho. Al final yo confío en mi equipo, tengo un día y medio por delante que va a ser importante. Vamos a ver estos días, pero realmente yo creo que voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido”, recalcó.

El tenista de El Palmar afirmó que el hecho de haber afrontado situaciones similares, en referencia a la lesión que atravesó este año, le dio “la experiencia” para poder lidiar y saber cómo hacer las cosas “tanto en el partido como fuera de él”.

“Hemos hecho las cosas muy bien ese tiempo y yo sabía que iba a volver bien, pero la sensación propia sabía que iba a ser buena y que iba a ser muy positiva, y que el nivel iba a volver”, manifestó.

Sobre el partido de hoy, en el que cosechó once victorias consecutivas, Alcaraz apostilló que intentará alargar la racha “lo máximo” que pueda, pero que en algún momento se cortará.