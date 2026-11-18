Va por el último del año. Gaby López jugará su decimonoveno torneo del año a partir de mañana en el Tiburón Golf Club en Naples, Florida. (Foto especial)

Con el torneo CME Group Tour Championship, Gaby López pone fin a su temporada 2026 en el LPGA Tour, la mexicana jugará esta semana en Naples, Florida, y lo hará como una de las 60 mejores del curso.

Gaby, número 14 en el Ranking Mundial Rolex, sumará su decimonoveno torneo del año a partir de mañana en el Tiburón Golf Club, donde estará en disputa una atractiva bolsa de 11 millones de dólares, de los cuales cuatro corresponderán a la campeona.

Si bien la mexicana no figura entre las aspirantes al título como si lo son la estadounidense Nelly Korda y la tailandesa Jeeno Thitikul, peleó los primeros sitios de la clasificación y terminó en el T6 en el torneo The Annika el domingo pasado.

Korda y Thitikul sumaron cuatro victorias cada una en 2026 y parten como favoritas. Los triunfos de Korda incluyen dos Majors (The Chevron Championship y el U.S. Women’s Open), además del Hilton Grand Vacations Tournament of Champions y el Riviera Maya Open en Mayakoba.

Por su parte, Thitikul se alzó con los títulos del Honda LPGA Thailand, el Mizuho Americas Open, el The Standard Portland Classic y el LOTTE Championship, presentado por Hoakalei.

Gaby López, quien no ha levantado título en la temporada se metió por primera vez en su carrera entre las 15 mejores del mundo y eso la pone como una de las jugadoras que se mantenga luchando por alcanzar un título más en su carrera.