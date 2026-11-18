La Roca regresa a la WWE ¿Cuándo tendrá su aparición especial Dwayne Johnson este 2026? (WWE)

La WWE está celebrando los 30 años de carrera como luchador de Dwayne Johnson, ‘La Roca’, por lo que los aficionados han estado esperando que el ahora actor se una a las celebraciones. Por lo que esta mañana se le ha hecho una entrevista en “The Pat McAfee Show”, en la que dio declaraciones que sorprendieron a sus fans.

¿La Roca regresa a la WWE?

En dicha entrevista, ‘La Roca’ anunció que se uniría la próxima semana a la WWE como parte de las celebraciones por sus 30 años de trayectoria. Dwayne Johnson declaró que iría a Huston para el Survivor Series y que no se perdería por nada del mundo esa semana.

También señaló que habló con Sony con tres meses de anticipación para modificar su agenda cinematográfica, por lo que su gira de ‘Jumanji’ se pospuso una semana de lo previsto para que el actor y luchador participara en Survivor Series: War Games en Huston.

Esta sería su primera aparición en la WWE en dos años en Survivor Series. Durante esta edición se conmemorará el 30 aniversario del debut de ‘La Roca’ en la WWE, aunque antes se solía llamar “Rocky Maiva”.

¿Cuándo tendrá su aparición especial Dwayne Johnson en la WWE?

Dwayne Johnson estaría haciendo su participación en la WWE el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 durante el evento Survivor Series en Huston. A pesar de la confirmación de ‘La Roca’, todavía no se sabe si luchará o si solo se tratará de una aparición especial en el evento.

Los fans esperan con muchas ansias este evento, ya que la última vez que la roca apareció en la WWE fue durante la Elimination Chamber 2025, lucha recordada por ser el momento en el que ‘La Roca’ incitó a John Cena a pasarse al lado oscuro.

Por otro lado, Dwayne Johnson aseguró que él se debe a las personas que lo apoyaron desde sus inicios como luchador, por lo que no se podía perder esta semana de celebraciones. “El campeón del pueblo vuelve a casa”, señaló ‘La Roca’.