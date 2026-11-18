Jorge Linares fue detenido por el ICE. El excampeón mundial permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. (Agencia EFE y Jorge Linares via Facebook)

El excampeón mundial en tres divisiones, Jorge Linares, fue detenido por el ICE el pasado domingo 15 de noviembre, luego de que las autoridades determinaran que el exboxeador habría excedido su plazo de estadía en los Estados Unidos.

Sin embargo, su equipo de abogados insisten en que contaba con autorización para permanecer en el país, razón por la que sigue bajo custodia de ICE y el procedimiento continúa sin una resolución para deportarlo o liberarlo.

¿Cómo y por qué el ICE detuvo a Jorge Linares?

Por la mañana del domingo, el exboxeador publicó un mensaje en su cuenta de X, donde informaba sobre su situación.

Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura — Jorge Linares (@JorgeLinares) November 15, 2026

Inclusive, el Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza en una publicación en X también habló sobre el tema y dio a conocer su apoyo al expugilista.

Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge. 🥊 @WBABoxing @jorgelinaresu — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 16, 2026

De acuerdo con las autoridades migratorias, Jorge Linares ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 mediante un permiso de estancia temporal.

El ICE sostiene que el venezolano permaneció en el país después de que concluyera el periodo autorizado, motivo por el cual fue detenido por agentes migratorios y de la Patrulla Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

Por su parte, Leticia Zamarripa, portavoz del ICE, explicó que contar con una solicitud migratoria pendiente o un permiso de trabajo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Hasta este miércoles 18 de noviembre, Jorge Linares permanece detenido en El Paso.

¿Qué se sabe sobre la posible deportación de Jorge Linares?

El despacho de abogados especializados en asuntos migratorios Wilner & O’Reilly, encargado de representar al excampeón mundial, rechazó los señalamientos de las autoridades estadounidenses y aseguró que Linares cuenta con autorización para permanecer en el país.

Mediante un comunicado, sus representantes legales señalaron que el venezolano ha cooperado plenamente con los agentes migratorios y que mantienen comunicación con el ICE para resolver su situación.

Por su parte, durante el día de hoy 18 de noviembre, Gilberto Mendoza, Presidente de la AMB dio un mensaje de agradecimiento a las personas que han mostrado su apoyo ante la situación de Jorge Linares.

🙏 Gracias a todos por su cariño y apoyo. No buscamos protagonismo: cuidamos a nuestros campeones y a sus familias. Hoy acompañamos a un amigo, leyenda y extraordinario ser humano: Jorge Linares. Respetamos la generosidad de EE. UU. y confiamos en el sistema. Con fe en Dios. — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 18, 2026

Hasta el momento, no se ha determinado una resolución sobre el caso de Linares, ya sea para liberarlo o deportarlo, por lo que continúa en custodia del ICE en El Paso, Texas.