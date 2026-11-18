Semifinales de la Liga MX Femenil: fechas del América vs. Pumas y Rayadas vs. Chivas Tras una pequeña pausa por la Fecha FIFA Femenil, la Liga MX Femenil regresará a jugar las semifinales del Apertura 2026 en el mes de diciembre (@pumasmxfemenil y @rayadas vía Instagram)

Después de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 donde salieron victoriosas: América, Pumas, Rayadas y Chivas, la Liga MX Femenil ya tiene definidos los partidos para la siguiente etapa de la Liguilla.

Tras una pequeña pausa, la liga regresará en diciembre para jugar las semifinales. Aquí te presentamos los detalles previos a los partido.

Semifinales Liga MX Femenil: calendario de los partidos

En esta fase se jugarán un total de cuatro partidos, dos el miércoles 9 de diciembre y dos el sábado 12 de diciembre.

9 de diciembre (Ida)

Chivas vs. Rayadas en el Estadio Akron.

en el Estadio Akron. Pumas vs. América en el Estadio Olímpico Universitario.

12 de diciembre (Vuelta)

Rayadas vs. Chivas en el Estadio BBVA.

en el Estadio BBVA. América vs. Pumas en el Estadio Banorte.

Los horarios de los partidos siguen pendientes de ser anunciados.

Tras los curtos de final, América terminó en primer lugar, Rayadas en segundo, Chivas en tercero y Pumas en cuarto lo que definió el orden de los partidos en esta ronda. Monterrey fue el único equipo del Grupo A que clasificó a semifinales.

Marcador global de los cuartos de final

Pumas logró remontar la derrota del partido de ida ante Tigres 2-3, concretando 5 anotaciones sin recibir ninguna en contra en la vuelta, lo que las dejó con un marcador final 7-3.

En el caso de Chivas la situación fue diferente, el primer partido con Juárez el marcador terminó en ceros y en la vuelta empataron 1-1, no obstante, las Rojiblancas avanzaron por terminar con una mejor posición en la tabla en temporada regular del torneo.

América logró imponerse en ambos partidos ante las Diablas Rojas de Toluca, logrando tres goles en cada partido sin anotaciones del rival. Terminando con 6-0 en el global.

Con un inicio difícil en la vuelta en casa con un marcador 2-0 de parte de las Tuzas, Monterrey remontó con 3 anotaciones, además de sumar el gol del partido de ida, que las dejó 2-4 al final de los cuartos de final.

¿Por qué existe una pausa en el calendario de la Liga MX Femenil?

La jornada correspondiente a las semifinales del Apertura 2026 iniciarán hasta el mes de diciembre por la Fecha FIFA Femenil de noviembre-diciembre. De acuerdo con el calendario oficial de la liga, este tendrá lugar del lunes 16 de noviembre al domingo 6 de diciembre.

México enfrentará a Haití el próximo sábado 28 de noviembre en busca de un boleto al Mundial Femenil 2027; en caso de que la Selección Mexicana pierda, disputará la ronda Play-In por un lugar al torneo.