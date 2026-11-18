Torneo WALA 2026. Las golfistas mexicanas entrán en acción este jueves en El Pulté Golf, en Guatemala. (FMG)

México estará presente con 10 jugadoras en la sexta edición del Women’s Amateur Latin America (WALA), que se disputará desde este jueves y hasta el 22 de noviembre en El Pulté Golf, en Guatemala. El evento reunirá a 60 golfistas amateurs de 13 países de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe.

La campeona del WALA recibirá invitaciones para competir en tres de los cinco Majors del golf femenino en 2027: el AIG Women’s Open, en Royal St George’s, Inglaterra; The Chevron Championship, en Memorial Park Golf Course, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia, además de otras oportunidades dentro del calendario amateur internacional.

Las mexicanas que lucharán por esas valiosas invitaciones son: Regina Jiménez, Alexa Saldaña, Vania Simont, María José Barragán, Alexis Lamadrid, Paloma Ibarra, Miah Rivas, María García, Regina Roldán y Freya Sala, ante las mejores golfistas de la región.

Una mexicana entre las cartas fuertes

Como las cartas fuertes en el field de 60 jugadoras se presentan la colombiana María José Marín,campeona defensora y séptima del ranking mundial amateur (WAGR); la argentina Ana Giuliano (230, WAGR), la mexicana Alexis Lamadrid (420, WAGR), la chilena Agustina Gómez (WAGR, 119) y la puertorriqueña Sofía Rivera (WAGR, 431).

La única mexicana que ha conquistado el WALA ha sido Clarisa Temelo, lo hizo en el Lima Golf Club, en Perú en 2024.

Un año después, el evento se jugó en el campo PGA Riviera Maya, en Tulum, donde la colombiana María José Marín resultó campeona tras imponerse en un desempate de tres hoyos a Emily Odwin, de Barbados.