Antonio Carlos Santos El exfutbolista tiene una deuda a saldar con Pemex. (cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) le debería a Antonio Carlos Santos, exfutbolista brasileño, una cantidad millonaria, según declaraciones del jugador. Santos habría prestados servicios al organismo estatal a través de una empresa privada.

¿Por qué Pemex le debe dinero a Antonio Carlos Santos?

Según Antonio Carlos Santos, Pemex le debería una cantidad multimillonaria de dinero. Santos hizo el asunto público a través del programa deportivo El Jefe y el Máster hace un par de semanas. Desde entonces, el exjugador del América ha acudido a Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana en la Oficina de Presidencia de la República, para levantar un reclamo formal, según declaraciones que hizo al diario AS.

Den acuerdo con el jugador, su empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental S.A de C.V. llevó a cabo 21 servicios especializados en instalaciones de Pemex entre 2020 y 2023. La empresa fue fundada en 2012 por Santos y su esposa.

Se desconoce hasta el momento en qué consistieron los servicios especializados que hizo para Pemex.

La compañía de Santos no recibió pago por sus servicios. En contraste, el exfutbolista denunció que Mexxus Drilling International S. de R.L de C.V, empresa de excavación con sede en Tabasco, ha recibido 162 mil millones en contratos con la paraestatal petrolera desde 2016 hasta este año.

El jugador comentó que, tras la denuncia, no quiere hablar mucho acerca del proceso para no entorpecerlo.