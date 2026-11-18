Dallas Cowboys Mike Pettine, quien llegó en el mes de octubre al staff de coacheo como asistente de Christian Parker, estará asumiendo el llamado de jugadas a partir de la semana 11.

La más reciente derrota ante los San Francisco 49’ers y el récord negativo actual finalmente desencadenaron un cambio en el staff de coacheo de los Dallas Cowboys. El equipo ha sido el tercer equipo que más puntos ha recibido toda la temporada (sólo por debajo de los Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders). Ahora, con una marca de 4-6 en la campaña, el entrenador en jefe, Brian Schottenheimer realizó un cambio con el que espera que la unidad defensiva de el salto de calidad que les permita seguir aspirando a los Playoffs.

Christian Parker dejará de llamar las jugadas defensivas, pero seguirá como coordinador

Este miércoles 18 de noviembre, múltiples insiders de la NFL informaron que Brian Schottenheimer tomó la decisión de relegar a Christian Parker como ‘playcaller’ de la defensiva. Aunque se mantendrá como coordinador defensivo, la responsabilidad recaerá ahora en Mike Pettine a partir del juego de la semana 11 ante los Tennessee Titans de este domingo 22 de noviembre.

Esta decisión ha sido tomada como una fractura en la relación del staff de coacheo comandado por Schottenheimer. Parker asumió el cargo durante la temporada baja y reemplazando a Matt Eberflus, quien asumió tras la salida de Dan Quinn tras la eliminación de playoffs al final de la campaña 2024.

Parker, quien venía de ser coordinador de juego aéreo defensivo de los Phiadelphia Eagles la temporada pasada, asumió como coordinador defensivo por primera vez en su carrera. El equipo invirtió en esta unidad durante la temporada baja y el draft del 2026, trayendo jugadores como Caleb Downs (selección de primera ronda), Joe Porter Jr (vía trade de los Pittsburgh Steelers), Malachi Lawrence (selección de primera ronda), Von Miller (Agente Libre), entre otros. Sin embargo, el desempeño deportivo ha sido muy similar en varios aspectos a los del año pasado.

¿Quién es Mike Pettine y por qué llamará las jugadas defensivas de los Dallas Cowboys?

Mike Pettine cuenta con más de dos décadas de experiencia en la NFL, principalmente como especialista en esquemas defensivos. A lo largo de su carrera fue coordinador defensivo de los New York Jets, Buffalo Bills y Green Bay Packers, además de entrenador en jefe de los Cleveland Browns entre 2014 y 2015.

Su llegada a los Dallas Cowboys se anunció el 12 de octubre de 2026, cuando el equipo buscaba soluciones para mejorar su defensiva, que había mostrado un rendimiento deficiente durante las primeras semanas de la temporada. El entrenador Brian Schottenheimer lo incorporó como asistente defensivo sénior, principalmente para respaldar al coordinador defensivo Christian Parker, quien trabajaba en su primera temporada en ese puesto.