Selección de México El Tricolor venció a Jamaica y jugará en la semifinal de la Concacaf (cuartoscuro)

México enfrentará a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League tras su victoria contra Jamaica. Conoce cuándo volverá a jugar el Tricolor.

¿Cuándo se juega partido México vs Estados Unidos?

El cuadro liderado por Rafa Márquez finalmente consiguió su primera victoria después de haber empatado o perdido todos los partidos de la Fecha FIFA y caer contra Jamaica en el partido de ida. Con un gol de Jesús “Tecatito” Corona, el Tricolor se colocó entre los cuatro equipos que disputarán la semifinal de la Concacaf Nations League.

Ahora, le tocará enfrentarse Estados Unidos. El Tricolor buscará remendar su última actuación contra la selección de las barras y las estrellas en octubre, en la cual perdieron 3-0.

Por su parte, Estados Unidos derrotó a Haití dos veces consecutivas con marcadores 6-0 como visitante y 2-0 en casa. El partido de vuelta marcó el final de la gestión de Mauricio Pochettino al frente del equipo, quien ahora estará a cargo del Manchester United. Aún no se ha anunciado quién tomará su puesto.

México jugará contra Estados Unidos el jueves 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El mismo día, Canadá jugará contra Panamá y se decidirá la final del torneo de la Concacaf. El Tricolor es el actual campeón de este torneo, tras vencer a Panamá en 2025.

De 19 juegos diputados este año, incluidos los del Mundial 2026, México ganó 11, empató 4 y perdió 4. La selección se encuentra en un proceso de reconstrucción con Rafa Márquez que apenas comenzó a dar frutos. Es posible que se agregue un partido amistoso antes de que la fecha de enfrentar a Estados Unidos llegue.