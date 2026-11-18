DREAM TEAM. .

No debe ser sorpresa que, tras mostrar su talento, madurez y velocidad en pista, los rumores sobre la salida de Kimi Antonelli de Mercedes comiencen a generarse. Y vendrán muchos más. Algunos medios italianos han realizado encuestas sobre qué piloto debería llegar a Scuderia Ferrari para finalmente conseguir un campeonato de pilotos, algo que no sucede para la casa de Maranello desde 2007, precisamente con otro Kimi, Kimi Räikkönen. Ahora, con un volante italiano exitoso, era lógico que la afición votara por Antonelli como esa figura que podría llevar a Ferrari a lo más alto, pero eso no pasará en un futuro cercano. Toto Wolff ha blindado a su equipo para que no suceda, no solo en el aspecto contractual, sino también en el personal. El mandamás de Mercedes llevó a Kimi a la estructura junior de la escudería, le brindó la confianza de ser piloto de reserva de Lewis Hamilton y George Russell y, posteriormente, lo convirtió en el sucesor del siete veces campeón del mundo. No solo eso: lo arropó en el entorno familiar, haciendo que el joven conviviera con él y con su esposa, Susie Wolff, mientras estaba lejos de Italia...

Bandera verde…

Toto Wolff, con esa inteligencia que le ha caracterizado y que le ha dado nueve títulos de constructores y nueve de pilotos desde 2014 a la fecha, ha hecho público que Kimi, cuando aún era menor de edad y competía en Fórmula 2, se quedaba en su casa cuando tenía trabajo en la planta de Brackley, y que veían películas hasta tarde. De acuerdo con el medio Bild, Wolff comentó que incluso el italiano se quedaba dormido por el cansancio de la jornada, mientras él terminaba de ver las películas. Toto apela a lo sentimental para afianzar aún más a Antonelli con las Flechas Plateadas. De acuerdo con algunas filtraciones al inicio de la temporada, Kimi tiene contrato con Mercedes hasta finales de 2027 y se dice que Wolff está a punto de cerrar una extensión que mantendría al italiano en el equipo mediante un acuerdo multianual, de no menos de tres temporadas...

Entrada a pits…

En lo deportivo, Kimi se encuentra a dos victorias de empatar la temporada con más triunfos de Lewis Hamilton con Mercedes (2014, 2018, 2019 y 2020), con 11 victorias. El italiano suma nueve triunfos en 2026 y aún quedan tres carreras por disputarse. De barrer con los tres Grandes Premios restantes, llegaría a 12 victorias en una sola campaña, lo que lo colocaría como el cuarto piloto en lograr esa cifra en la historia de la Fórmula 1. El récord vigente pertenece a Max Verstappen, quien consiguió 19 triunfos de 22 posibles en 2023 y 15 de 22 en 2022. El segundo nombre en la lista es Michael Schumacher, con su aplastante registro de 13 victorias en 18 carreras en 2004, mientras que Sebastian Vettel ocupa el tercer puesto con 13 de 19 en 2013...

Salida de pits…

La primera aduana del nuevo monarca para alcanzar esa marca será este fin de semana, con el primero de una serie de tres compromisos nocturnos. Las Vegas recibirá a la Fórmula 1 en su circuito callejero que, aunque no termina de convencer a todos los aficionados, representa un reto especial debido a las bajas temperaturas que suelen sentirse en el desierto de Nevada, las cuales dificultan el óptimo desempeño de los neumáticos. El equipo que logre encontrar antes que sus rivales la mejor adherencia de las gomas tendrá mayores posibilidades de victoria, pues sabemos que en los trazados callejeros más del 60 % de la probabilidad de triunfo suele estar ligada a la obtención de la pole position...

Bandera a cuadros…

En cuanto a las categorías que sigue el aficionado mexicano, en términos generales, la Fórmula 1 es la única que se mantiene con actividad, pues las tres series nacionales de NASCAR ya tienen campeón y concluyeron su calendario en Miami. Esto significa que, además del desenlace de la F1, la atención de los aficionados ya comienza a enfocarse en el arranque de la Fórmula E, que se celebrará el 16 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que la ronda en Yeda fue pospuesta hasta abril debido al conflicto bélico. Ya hablaremos de las novedades de la serie eléctrica...

Así las cosas, sobre ruedas…