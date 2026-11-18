Boletos restantes para la Liguilla. Con cinco equipos ya clasificados, la Liguilla aún cuenta con tres espacios que podrán disputarse entre siete equipos. (Cuartoscuro)

A falta de una sola jornada por disputarse, la Liga MX se encuentra ya cerrando filas para integrar a los ochos invitados a la fiesta grande del futbol mexicano en la Liguilla del Apertura 2026 y a excepción de Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez, el resto de los equipos de la tabla aún cuentan con posibilidades para clasificar entre los tres boletos restantes para la siguiente ronda.

¿Qué equipos se encuentran sin oportunidad de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026?

Entre los equipos eliminados del Apertura 2026, es decir, que ya no cuentan con oportunidades de sumarse a la fiesta grande del futbol mexicano, se encuentran Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez, los cuales matemáticamente ya no podrán alcanzar números suficientes para rascar al menos el octavo puesto de la tabla general.

13. Puebla-19 puntos

14. Atlético de San Luis-19 puntos

15. Tigres-15 puntos

16. Atlante-14 puntos

17. Necaxa-13 puntos

18. Juárez-11 puntos

¿Qué equipos se encuentran ya clasificados a la Liguilla del Apertura 2026?

Entre los equipos ya clasificados, se encuentran Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas, los cuales no importa el resultado que obtengan en la Jornada 17 de la Liga MX, su lugar dentro de la fiesta grande no se verá afectado, aunque Atlas y Toluca podrían caer al sexto y séptimo lugar en caso de perder.

1. Cruz Azul-32 puntos

2. América-30 puntos

3. Chivas-30 puntos

4. Toluca-27 puntos

5. Atlas-27 puntos

¿Qué equipos aún pueden avanzar a la Liguilla del Apertura 2026 y qué necesita cada uno?

Son siete los equipos que aún se disputan un boleto de los tres restantes para la Liguilla de la Liga MX: Santos, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro.

El objetivo no será tan fácil para algunos de los conjuntos, pues tendrán que depender de una combinación de resultados que harán muy específicos los requisitos para poder avanzar de ronda y subir lugares en la tabla general.

6. Santos Laguna-25 puntos

Rival: León

Si gana: asegura su clasificación con 28 puntos.

Si empata: clasifica con 26 unidades.

Si pierde: necesita que al menos dos de sus perseguidores, Monterrey, Pachuca y Tijuana, no lo superen en puntos o diferencia de goles.

7. Monterrey-24 puntos

Rival: Pumas

Si gana: asegura su boleto con 27 puntos.

Si empata: llega a 25 unidades y clasifica si Pachuca y Tijuana no ganan. Si alguno consigue la victoria, dependerá del resultado entre Santos y León y del desempate.

Si pierde: necesita evitar que Pumas lo supere en diferencia de goles, por lo que no puede perder por tres o más tantos para mantenerse por encima de los universitarios. También dependerá de los resultados de Pachuca, Tijuana y León.

8. León-23 puntos

Rival: Santos Laguna

Si gana: asegura su clasificación con 26 puntos.

Si empata: necesita resultados favorables en los compromisos de Pachuca, Tijuana y Pumas, además de conservar una mejor posición en los criterios de desempate.

Si pierde: necesita que Pachuca y Tijuana también pierdan, que Pumas no gane y que Querétaro no lo supere en diferencia de goles.

9. Pachuca-22 puntos

Rival: Toluca

Si gana: alcanza las 25 unidades y clasifica si Monterrey no gana. Si Rayados consigue la victoria, deberá conservar su ventaja sobre Tijuana en caso de que Xolos también gane.

Si empata: necesita que León pierda y que Pumas y Tijuana no ganen, además de mantener su ventaja en los criterios de desempate.

Si pierde: queda eliminado.

10. Tijuana-22 puntos

Rival: Atlante

Si gana: llega a 25 puntos y clasifica si Monterrey o Pachuca no consiguen la victoria. Si ambos ganan, necesitará superar a los Tuzos en diferencia de goles.

Si empata: necesita derrotas de León y Pachuca, que Pumas no gane y conservar su ventaja sobre Querétaro.

Si pierde: queda eliminado.

11. Pumas-21 puntos

Rival: Monterrey

Si gana: alcanza las 24 unidades. Una victoria por tres o más goles le permite superar a Rayados en la clasificación y ampliar sus posibilidades de avanzar. Si gana por uno o dos goles, necesita que León pierda y que Pachuca y Tijuana no ganen.

Si empata o pierde: queda eliminado.

12. Querétaro-20 puntos

Rival: Necaxa

Si gana: necesita que León pierda, que Pachuca, Tijuana y Pumas no ganen y superar en los criterios de desempate a los equipos con los que termine igualado en 23 puntos. Necesita una combinación de marcadores abultados para revertir su diferencia de goles de -6.

Si empata o pierde: queda eliminado.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026?

La Jornada 17 de la Liga MX se disputará entre el 20 y el 22 de noviembre.

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis - 19:00 hrs

- 19:00 hrs FC Juárez vs. Atlas - 21:00 hrs

- 21:00 hrs Tijuana vs. Atlante - 21:00 hrs

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs. Toluca - 16:50 hrs

- 16:50 hrs Santos Laguna vs. León - 17:00 hrs

- 17:00 hrs Pumas vs. Monterrey - 19:00 hrs

- 19:00 hrs Tigres vs. América - 21:00 hrs

Domingo 22 de noviembre