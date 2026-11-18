A falta de una sola jornada por disputarse, la Liga MX se encuentra ya cerrando filas para integrar a los ochos invitados a la fiesta grande del futbol mexicano en la Liguilla del Apertura 2026 y a excepción de Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez, el resto de los equipos de la tabla aún cuentan con posibilidades para clasificar entre los tres boletos restantes para la siguiente ronda.
¿Qué equipos se encuentran sin oportunidad de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026?
Entre los equipos eliminados del Apertura 2026, es decir, que ya no cuentan con oportunidades de sumarse a la fiesta grande del futbol mexicano, se encuentran Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez, los cuales matemáticamente ya no podrán alcanzar números suficientes para rascar al menos el octavo puesto de la tabla general.
- 13. Puebla-19 puntos
- 14. Atlético de San Luis-19 puntos
- 15. Tigres-15 puntos
- 16. Atlante-14 puntos
- 17. Necaxa-13 puntos
- 18. Juárez-11 puntos
¿Qué equipos se encuentran ya clasificados a la Liguilla del Apertura 2026?
Entre los equipos ya clasificados, se encuentran Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas, los cuales no importa el resultado que obtengan en la Jornada 17 de la Liga MX, su lugar dentro de la fiesta grande no se verá afectado, aunque Atlas y Toluca podrían caer al sexto y séptimo lugar en caso de perder.
- 1. Cruz Azul-32 puntos
- 2. América-30 puntos
- 3. Chivas-30 puntos
- 4. Toluca-27 puntos
- 5. Atlas-27 puntos
¿Qué equipos aún pueden avanzar a la Liguilla del Apertura 2026 y qué necesita cada uno?
Son siete los equipos que aún se disputan un boleto de los tres restantes para la Liguilla de la Liga MX: Santos, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro.
El objetivo no será tan fácil para algunos de los conjuntos, pues tendrán que depender de una combinación de resultados que harán muy específicos los requisitos para poder avanzar de ronda y subir lugares en la tabla general.
6. Santos Laguna-25 puntos
Rival: León
Si gana: asegura su clasificación con 28 puntos.
Si empata: clasifica con 26 unidades.
Si pierde: necesita que al menos dos de sus perseguidores, Monterrey, Pachuca y Tijuana, no lo superen en puntos o diferencia de goles.
7. Monterrey-24 puntos
Rival: Pumas
Si gana: asegura su boleto con 27 puntos.
Si empata: llega a 25 unidades y clasifica si Pachuca y Tijuana no ganan. Si alguno consigue la victoria, dependerá del resultado entre Santos y León y del desempate.
Si pierde: necesita evitar que Pumas lo supere en diferencia de goles, por lo que no puede perder por tres o más tantos para mantenerse por encima de los universitarios. También dependerá de los resultados de Pachuca, Tijuana y León.
8. León-23 puntos
Rival: Santos Laguna
Si gana: asegura su clasificación con 26 puntos.
Si empata: necesita resultados favorables en los compromisos de Pachuca, Tijuana y Pumas, además de conservar una mejor posición en los criterios de desempate.
Si pierde: necesita que Pachuca y Tijuana también pierdan, que Pumas no gane y que Querétaro no lo supere en diferencia de goles.
9. Pachuca-22 puntos
Rival: Toluca
Si gana: alcanza las 25 unidades y clasifica si Monterrey no gana. Si Rayados consigue la victoria, deberá conservar su ventaja sobre Tijuana en caso de que Xolos también gane.
Si empata: necesita que León pierda y que Pumas y Tijuana no ganen, además de mantener su ventaja en los criterios de desempate.
Si pierde: queda eliminado.
10. Tijuana-22 puntos
Rival: Atlante
Si gana: llega a 25 puntos y clasifica si Monterrey o Pachuca no consiguen la victoria. Si ambos ganan, necesitará superar a los Tuzos en diferencia de goles.
Si empata: necesita derrotas de León y Pachuca, que Pumas no gane y conservar su ventaja sobre Querétaro.
Si pierde: queda eliminado.
11. Pumas-21 puntos
Rival: Monterrey
Si gana: alcanza las 24 unidades. Una victoria por tres o más goles le permite superar a Rayados en la clasificación y ampliar sus posibilidades de avanzar. Si gana por uno o dos goles, necesita que León pierda y que Pachuca y Tijuana no ganen.
Si empata o pierde: queda eliminado.
12. Querétaro-20 puntos
Rival: Necaxa
Si gana: necesita que León pierda, que Pachuca, Tijuana y Pumas no ganen y superar en los criterios de desempate a los equipos con los que termine igualado en 23 puntos. Necesita una combinación de marcadores abultados para revertir su diferencia de goles de -6.
Si empata o pierde: queda eliminado.
¿Cuáles son los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026?
La Jornada 17 de la Liga MX se disputará entre el 20 y el 22 de noviembre.
Viernes 20 de noviembre
- Puebla vs. Atlético de San Luis - 19:00 hrs
- FC Juárez vs. Atlas - 21:00 hrs
- Tijuana vs. Atlante - 21:00 hrs
Sábado 21 de noviembre
- Pachuca vs. Toluca - 16:50 hrs
- Santos Laguna vs. León - 17:00 hrs
- Pumas vs. Monterrey - 19:00 hrs
- Tigres vs. América - 21:00 hrs
Domingo 22 de noviembre
- Chivas vs. Cruz Azul - 17:07 hrs
- Querétaro vs. Necaxa - 19:10 hrs