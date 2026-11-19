Willy Hutchinson, posible próximo rival del Canelo. El boxeador escocés expresó su deseo por enfrentar al Canelo, a la vez que Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, hizo saber que está en planes subir a su división a retarlo. (Redes Sociales)

Luego de recuperar el título mundial de peso supermediano del WBC, Canelo Álvarez se encuentra contemplando a su siguiente rival y podría encontrarse unas divisiones de peso más arriba de las 168 libras.

Se trata de Willy Hutchinson, boxeador escocés con un récord de 21 victorias, 14 por la vía del nocaut y dos derrotas. El británico ostenta el campeonato mundial de peso semipesado del WBC y ha dado a conocer su interés por enfrentar al tapatío para defender su cinturón verde y oro.

La posibilidad quedó abierta luego de que el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, diera luz verde al enfrentamiento en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, pues Hutchinson no tiene a un rival obligatorio luego de conseguir el cinturón el pasado 7 de noviembre.

¿Canelo Álvarez subirá a las 175 libras para enfrentar a Willy Hutchinson?

Durante una entrevista con Sky Sports, Mauricio Sulaimán confirmó que el WBC dejó abierta la posibilidad de que Willy Hutchinson realice su primera defensa del campeonato mundial frente a Canelo Álvarez, al no establecer un rival obligatorio inmediato. El presidente del organismo explicó que, si el mexicano decide regresar al peso semicompleto, el enfrentamiento recibiría la aprobación del CMB al tratarse de un duelo entre campeones de distintas divisiones.

Por su parte, Eddy Reynoso, entrenador y representante de Canelo Álvarez, reconoció que ha seguido las últimas actuaciones de Hutchinson y considera que existen posibilidades de derrotarlo y conquistar un nuevo campeonato mundial. El entrenador también contempla establecer conversaciones con Frank Warren, promotor del boxeador escocés, para explorar las condiciones de un posible enfrentamiento durante 2027.

Willy Hutchinson lanza advertencia a Canelo Álvarez: “Está viejo”

Después de conquistar el campeonato mundial semipesado del CMB, Willy Hutchinson comenzó a calentar un posible enfrentamiento contra Canelo Álvarez, cuestionando la actualidad del mexicano para competir nuevamente en las 175 libras debido a su edad.

En declaraciones al diario británico The Sun, el escocés consideró que el tapatío sería demasiado pequeño para enfrentarlo y cuestionó su edad, asegurando que le encantaría derrotarlo.

A todo esto, Eddy Reynoso respondió a las provocaciones reconociendo que se trata de un boxeador joven y fuerte, aunque puso en duda que tenga las condiciones para poderle ganar al campeón de cuatro divisiones, Saúl “Canelo” Álvarez.

¿Quién es Willy Hutchinson, posible rival del Canelo y cuál es su récord profesional?

Willy Hutchinson nació el 4 de agosto de 1998 en Carstairs, Escocia. Apodado como “The Hutch Train”, comenzó a practicar boxeo desde pequeño y destacó durante su etapa amateur al convertirse en el primer escocés en conquistar una medalla de oro en un campeonato mundial juvenil de boxeo.

A sus 28 años, el escocés cuenta con una estatura y alcance de 1.85 metros, utiliza una guardia ortodoxa y compite en la división de peso semipesado (175 libras), donde actualmente ostenta el campeonato mundial del CMB. A lo largo de su carrera profesional ha disputado 23 combates, registrando 21 victorias, 14 de ellas por nocaut, dos derrotas y ningún empate.

Durante su trayectoria ha conquistado los campeonatos Internacional y Plata del Consejo Mundial de Boxeo en la división semipesada, este último en 2024. En septiembre de ese mismo año sufrió una derrota por decisión dividida ante Joshua Buatsi en el estadio de Wembley, rival del que consiguió vengarse el pasado 7 de noviembre de 2026 al imponerse por decisión unánime en Mánchester.

Entre sus principales características destacan su movilidad, manejo de la distancia y capacidad para contragolpear, herramientas que le permitieron superar a Buatsi durante su segundo enfrentamiento.