La última jornada del Apertura 2026 llega con varios frentes abiertos, pero ninguno tan dramático como el enfrentamiento entre Pumas UNAM y Monterrey, un choque en el que la derrota podría significar el adiós a las aspiraciones de clasificación.

Todo o nada en Ciudad Universitaria

El Monterrey de Matías Almeyda afrontará este sábado una auténtica final cuando visite a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Los Rayados llegan ubicados en el séptimo puesto de la tabla con 24 puntos y dependen de sí mismos para asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Una victoria regiomontana sellaría su boleto a los cuartos de final sin necesidad de mirar otros resultados. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que también se juega la temporada. Los universitarios, encabezados por el experimentado guardameta costarricense Keylor Navas, ocupan la undécima posición con 21 unidades y necesitan ganar para mantener vivas sus opciones.

La diferencia de goles puede ser decisiva

El escenario es tan cerrado que un triunfo auriazul provocaría un empate en puntos con Monterrey, por lo que el criterio de diferencia de goles podría convertirse en el factor determinante para definir cuál de los dos equipos avanza a la siguiente ronda.

La presión será máxima para ambos conjuntos. Almeyda buscará consolidar su proyecto con una clasificación que durante varias jornadas pareció accesible, mientras que Pumas intentará aprovechar la localía para rescatar una campaña que ha transitado entre la irregularidad y los altibajos.

Santos, León y Pachuca también juegan su futuro

Otro de los encuentros con tintes de liguilla se disputará en Torreón, donde Santos Laguna, sexto lugar con 25 puntos, recibirá al León, octavo con 23 unidades. Los laguneros avanzarán con una victoria o incluso con un empate, mientras que La Fiera está obligada a sumar de a tres para evitar depender de otras combinaciones.

Por su parte, Pachuca, noveno con 22 puntos y liderado por el venezolano Salomón Rondón, visitará a un Toluca que ya tiene asegurado su lugar en la fase final. Los Tuzos necesitan ganar y esperar un tropiezo de Monterrey o León para meterse entre los privilegiados.

Xolos busca un milagro

La lucha por los últimos boletos también involucra a Tijuana. El equipo dirigido por Sebastián Abreu arrancará la jornada en el décimo sitio con 22 unidades y deberá vencer al Atlante para seguir en la pelea.

Además del triunfo, los fronterizos necesitan que al menos dos de los equipos que tienen por delante, Monterrey, León y Pachuca, no consigan la victoria en sus respectivos compromisos.

Cruz Azul y América pelean por la cima

Mientras algunos clubes buscan sobrevivir, otros pelean por terminar la fase regular en lo más alto de la clasificación. Cruz Azul llega como líder con 32 puntos y conservará el primer lugar si derrota a Guadalajara en el cierre de la jornada.

América, segundo con 30 unidades, mantiene intactas sus aspiraciones de quedarse con la cima. Las Águilas visitarán a Tigres y necesitan ganar, además de esperar un empate o una derrota celeste para adueñarse del liderato general, una posición que otorga la ventaja de cerrar las series de liguilla como local.

Horarios de la Jornada 17 del Apertura 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la Liga MX, la última fecha de la fase regular se disputará de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs San Luis | 19:00 horas.

FC Juárez vs Atlas | 21:00 horas.

Tijuana vs Atlante | 21:10 horas.

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca | 16:50 horas.

Santos Laguna vs León | 17:00 horas.

Pumas UNAM vs Monterrey | 19:00 horas.

Tigres UANL vs América | 21:00 horas.

Domingo 22 de noviembre

Guadalajara vs Cruz Azul | 17:07 horas.

Querétaro vs Necaxa | 19:10 horas.

Con nueve partidos y múltiples combinaciones posibles, la última jornada promete emociones hasta el último minuto. Pero todas las miradas estarán puestas en Ciudad Universitaria, donde Pumas y Monterrey protagonizarán una auténtica final adelantada por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026.