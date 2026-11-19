Mexicana siempre perseverante. Gaby López se aplica para cerrar bien la temporada 2026 del LPGA Tour. (Foto especial)

Gaby López obtuvo buenas sensaciones en su primer recorrido en el CME Group Tour Championship que se juega en Naples, Florida, la mexicana firmó ronda de 65 golpes (-7) para colocarse en un empate al décimo tercer sitio de la tabla.

En este torneo de final de temporada del LPGA Tour, Gaby, número 14 en el Ranking Mundial de Golf Rolex, se colocó a dos golpes de distancia de un trío de líderes: Karis Davidson (AUS), A Lim Kim (KOR) y Jeeno Thitikul (THA) quienes firmaron ronda de 67 (-5).

López que tuvo embocó en su recorrido seis birdies por un bogey comparte el sitio 13 de la competencia con siete jugadoras más entre ellas la francesa Celine Boutier.

La competencia entre las 60 mejores jugadoras de la temporada que se disputan una bolsa de 11 millones de dólares en premios se mostró muy cerrada desde los primeros 18 hoyos.

Después del primer trío de líderes que marcaron el ritmo con -7 golpes, se formó un segundo grupo de nueve jugadoras que firmaron ronda de 66 golpes (-6), entre ellas la inglesa Charley Hull y la estadounidense Auston Kim.

Mientras Nelly Korda, la número uno del ranking mundial, quedó colocada en un grupo que empata al sitio 20, luego de ronda de 68 golpes (-4). Tanto la estadounidense Korda como la tailandesa Jeeno Thitikul, son dos de las grandes favoritas al título del CME Group Tour Championship.