Jornada 17 de la Liga MX: ¿Qué partidos van por TV abierta? En la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026, tres partidos estarán disponibles en televisión abierta (Gabriela Pérez Montiel y Fernando Carranza García. Cuartoscuro.)

Esta viernes arranca la última jornada de la Liga MX Apertura 2026 previo a la Liguilla, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, donde algunos equipos buscarán adueñarse de los últimos 3 lugares disponibles para la fase final del torneo en la Jornada 17.

Hasta el momento ya hay 5 equipos clasificados: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas. Asimismo, todavía no existe una posición fija en el tablero general, por lo que algunos buscarán el primer puesto del torneo.

¿Qué partidos serán transmitidos en televisión abierta?

Para la Jornada 17 de la Liga MX, tres partidos serán transmitidos en televisión el viernes y sábado.

Viernes 20 de noviembre

Juárez vs. Atlas en el Estadio Benito Juárez a las 21:00 horas. Estará disponible en Canal 7.

Sábado 21 de noviembre

Pumas vs. Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas. Estará disponible en Canal 5 .

en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas. Estará disponible en . Tigres vs. América en el Estadio Universitario a las 21:00 horas. Estará disponible en Canal7.

¿Dónde estarán disponibles el resto de partidos?

Los 6 encuentros restante serán transmitidos en canales de televisión por cable y en plataformas de streaming. Siguiendo el siguiente calendario.

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas. Estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma de streaming: Disney+.

Xolos vs. Atlante en el Estadio Caliente a las 21:10 horas. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One.

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs. Toluca en el Estadio Hidalgo a las 16:50 horas. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One.

Santos Laguna vs. León en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:00 horas. Estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma de streaming: ViX y Disney+.

Domingo 22 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Akron a las 17:07 horas. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: Amazon Prime Video.

Querétaro vs. Necaxa en el Estadio La Corregidora a las 19:10 horas. Estará disponible en:

Televisión por cable: FOX .

. Plataforma de streaming: FOX One.

Liga MX Apertura 2026: ¿Cuándo comienza la Liguilla?

Tras el término de la Jornada 17 el domingo 22 de noviembre, los partidos de ida de los cuartos de final del torneo están programado para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre; mientras que la vuelta se jugará los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Santos, Rayados, León, Pachuca, Xolox, Pumas y Querétaro siguen en busca de los últimos tres boletos de la Liguilla.

Los clubes de Tigres, Atlante, Necaxa, Juárez, Atlético de San Luis y Puebla, ya se encuentran eliminados del Apertura 2026.