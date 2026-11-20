XXXIII Olympic Games Paris 2024. Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz ganó la primera medalla olímpica de judo para México. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

El suelo no siempre gana

En la primera clase de judo nadie toca a nadie. El tatami, que esperaba un combate, recibe en cambio una fila de principiantes sentados con las piernas estiradas, los judogis todavía tiesos de tienda y los cinturones blancos anudados con la torpeza de quien amarra un paquete ajeno. El profesor pide meter la barbilla al pecho, dejarse ir hacia atrás y golpear el piso con las palmas en el instante en que llega la espalda. Suena un ruido plano, de sello sobre papel. El suelo acusa recibo.

A eso se le llama ukemi, y es lo primero que se aprende en un deporte cuyo nombre significa camino de la suavidad. La suavidad, como se ve, empieza con un manotazo. La palma reparte en una superficie amplia la energía que de otro modo se cobraría en un solo punto, casi siempre la nuca, el codo o esa muñeca que el cuerpo extiende por instinto para salvar la dignidad y que suele perder ambas cosas. El cuerpo sin instrucción tiene excelentes intenciones y pésimos reflejos.

Durante semanas, los principiantes caen solos, contra nadie. Ruedan hacia adelante sobre el hombro, se dejan ir de lado, repiten la palmada hasta que el tatami parece reconocerlos por el sonido. Es una escuela extraña, que entrena la derrota antes de presentar al adversario.

El cuerpo aprende a negociar la derrota

Cuando por fin aparece el otro, aparece agarrado de la ropa. Una mano en la solapa, otra en la manga, y el judogi deja de ser uniforme para convertirse en un sistema nervioso compartido: cada tirón informa dónde está el peso del rival y cada paso mal dado lo delata. Los judocas llaman kuzushi al momento en que ese equilibrio se rompe. Es apenas un desplazamiento de centímetros, un talón que se despega o una cadera que se adelanta a su dueño, pero sin él ninguna proyección funciona.

En un randori de martes, entre dos cinturones de colores modestos, el mecanismo se ve completo. El más pesado empuja hacia adelante convencido de que empujar es una forma de razonar. El más ligero retrocede medio paso, mete la cadera bajo el pecho que se le viene encima y deja que el impulso ajeno termine el trabajo. El grande vuela con su convicción intacta, y en el aire la convicción pesa lo mismo que el resto del cuerpo. Antes de tocar el suelo, sin embargo, su brazo hace lo que aprendió el primer día y golpea. El tatami firma.

La técnica de caer no le sirve de nada al que acaba de ganar. Es patrimonio del que pierde, que gracias a ella puede perder cien veces, única ruta conocida para ganar alguna.

La dignidad también sabe rodar

En competencia, el reglamento premia justamente la caída que el profesor enseñó a hacer bien. El ippon, la victoria inmediata, se concede cuando el lanzado aterriza sobre la espalda con velocidad, fuerza y control. La caída perfecta, la que salva la columna, es también la que entrega el combate.

El cuerpo competitivo, que tiene memoria corta y orgullo largo, intenta entonces no caer de espaldas. Se retuerce en el aire, cae de lado o de bruces y, en el peor caso, arquea el tronco y aterriza sobre la cabeza y los pies para que la espalda no toque. Se llama puente, y equivale a apostar el cuello a cambio de un marcador. La Federación Internacional de Judo resolvió el dilema con una sensatez casi doméstica: todo puente voluntario cuenta como ippon. El reglamento, que no suele tener sentimientos, le quitó al orgullo su recompensa para que la nuca pudiera seguir trabajando.

Las palmadas se vuelven parejas

Pocos deportes legislan así contra la vanidad de sus atletas. Éste obliga a elegir entre dos maneras de perder y declara, con la frialdad de un artículo numerado, que sólo una de ellas deja al perdedor en condiciones de volver el sábado.

En el dojo, la fila de principiantes sigue cayendo. Los cinturones ya no parecen paquetes, la barbilla encuentra sola el pecho y las palmadas se han vuelto parejas, casi de oficina. Cada una es un pequeño contrato, y el tatami, que en toda la tarde no ha ganado un solo combate, se queda con el ruido y devuelve los cuerpos enteros.