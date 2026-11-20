UEFA Nations League Así se verán los cuartos de finales. (UEFA)

Han llegado los cuartos de finales en la Liga A de la UEFA Nations League. Los mejores equipos de Europa se enfrentarán el próximo año en un formato de ida y vuelta.

¿Cómo serán los cuartos de final de la UEFA Champions League?

Los ocho mejores equipos de Europa se enfrentarán el próximo año para determinar al campeón de la Nations League.

Francia tendrá otra oportunidad para derrotar a España tras el encuentro que decidió la final del Mundial. Asimismo, Noruega e Inglaterra se volverán a encontrar después de que los Tres Leones eliminaran a los Vikingos en cuartos de final.

De igual manera, dos equipos que en la justa mundialista no pasaron de los dieciseisavos se enfrentarán: Bélgica y Alemania. Y Países Bajos enfrentará a los campeones vigentes de la Nations League, Portugal, quienes a pesar de su derrota 4-1 contra Dinamarca, llegarán a los cuartos de final con 5 victorias.

La semifinal podría quedar de la siguiente manera dependiendo de los resultados de los cuartos:

Países Bajos/Portugal vs España/Francia

vs ﻿Bélgica/Alemania vs Noruega/Inglaterra

Por otro lado, República Checa y Turquía descendieron de la Liga A y Serbia, Croacia, Dinamarca y Gales jugarán en los playoffs contra la Liga B.

¿Cuándo ver los cuartos de final de la UEFA Champions League?

Los cuartos de final se llevarán a cabo en dos partidos de ida y vuelta el próximo 25 y 28 de marzo de 2027. Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania serán los anfitriones del juego de vuelta. La semifinal se llevará a cabo en junio en una juego único.