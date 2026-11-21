Formula 1 Las Vegas Grand Prix. Max Verstappen celebra haberse quedado con la pole position en Las Vegas. (SHAWN THEW/EFE)

El italiano Kimi Antonelli fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, pero será el neerlandés Max Verstappen quien arranque este desde la primera posición este sábado, por una sanción al piloto transalpino.

Esta vez el mexicano Sergio Pérez logró su mejor clasificación desde Mónaco. El tapatío estuvo por un instante dentro de los 16 más rápidos y cuando parecía tener una oportunidad de entrar a la Q2, el ritmo de su Cadillac no estuvo a la altura de las circunstancias y lo dejó en la posición 18 luego de 1m 37 segundos y 383 milésimas.

En cuanto a Antonelli fue sancionado por montar su sexto motor de la temporada y partirá desde la sexta posición, después de registrar en su mejor vuelta un tiempo de 1m 33. 893 milésimas, 258 milésimas menos que el tetracampeón del mundo.

Max Verstappen, quien registró 1m34.15 estará acompañado en la primera línea por el británico George Russell, tercero original pero segundo por herencia. Lando Norris, Hadjar y Lindblad ocuparán los primeros cinco puestos.

A pesar de quedar fuera en el primer corte, Pérez rescató el hecho de haber superado a los dos pilotos de Aston Martin (Alonso y Stroll), a su propio coequipero, Valtteri Bottas, logrando su mejor resultado en clasificación desde Mónaco.

Pérez lamentó que un problema de sincronización tras pasar por boxes les impidiera ejecutarse el rebufo planeado. “Desafortunadamente, sí, quedamos un poco lejos del grupo puntero. Creo que, con un rebufo, podríamos haber estado un poco más cerca, pero no alcanzó”, explicó el mexicano ante los medios tras la sesión.

Para la competencia nocturna del sábado, Pérez confía que las bajas temperaturas y los muros cercanos jueguen a su favor para remontar posiciones: “Bueno, ojalá que así sea. Ya sabes, sería bueno para nosotros si hay un poco de caos alrededor. Sí, ya veremos”.

La carrera del Gran Premio de las Vegas está pactada para iniciar a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.