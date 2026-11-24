Alan Ampudia rechaza el resultado de la Baja 1000 2026 y exige a SCORE respetar su victoria

La polémica se instaló en el automovilismo todoterreno después de la Baja 1000 2026. El piloto mexicano Alan Ampudia y su equipo Teampapas rechazaron públicamente la decisión de SCORE de modificar el resultado de la competencia y declarar ganador a otro vehículo, por lo que exigieron que se respete lo que consideran una victoria conseguida en la pista.

A través de un comunicado oficial, difundido el 24 de noviembre, el equipo manifestó su inconformidad con la determinación de la organización y aseguró que cuenta con pruebas para defender su posición. Entre ellas destacan los archivos GPS oficiales y las indicaciones que, según su versión, recibieron durante las reuniones previas a la carrera.

El desacuerdo no es menor: el centro de la controversia está en la interpretación de los límites de velocidad establecidos para la Zona 34, un tramo cuyo registro de tiempos fue determinante para modificar el resultado.

¿Por qué Alan Ampudia rechaza el resultado de la Baja 1000 2026?

La inconformidad de Alan Ampudia y Teampapas se relaciona con la decisión de SCORE de retirar del cronometraje un tramo de la competencia, lo que terminó por cambiar la clasificación y colocar a otro vehículo como ganador.

El equipo sostiene que completó ese recorrido siguiendo las reglas comunicadas antes del arranque. Por ello, considera que la modificación posterior no reconoce correctamente las pruebas que presentó para respaldar su actuación.

De acuerdo con el comunicado, durante la junta obligatoria de pilotos se estableció que en la Zona 34 el límite de velocidad era de 60 millas por hora, mientras que la restricción de 37 millas por hora correspondía exclusivamente al tramo de inspección militar.

Esta diferencia es fundamental para entender el reclamo, pues el equipo asegura que nunca recibió una indicación oficial que extendiera el límite de 37 millas por hora a toda la zona.

GPS y límites de velocidad: los argumentos de Teampapas para defender su triunfo

Para respaldar su postura, el equipo señaló que cuenta con los archivos GPS oficiales y con las instrucciones proporcionadas por la organización antes de la competencia.

En su versión de los hechos, durante la reunión de pilotos también se indicó que los participantes debían seguir los registros GPS oficiales, además de advertirles sobre posibles fallas en el dispositivo Stella, utilizado durante la carrera.

Teampapas sostiene que ninguna de las comunicaciones oficiales estableció una restricción de 37 millas por hora para toda la Zona 34. Por esa razón, considera que el tramo debía mantenerse dentro del cómputo de tiempos y que eliminarlo perjudica directamente su resultado.

La postura del equipo es que cumplió con las condiciones que le fueron comunicadas y que no debería perder una victoria por un cambio de criterio posterior a la competencia.

Alan Ampudia pide a SCORE reconsiderar la decisión

El reclamo también apunta directamente a SCORE International, organización responsable de la competencia. En el comunicado, el equipo pidió que se revise la determinación bajo la responsabilidad de su presidente y director de carrera, Abelardo Grijalva.

La exigencia de Ampudia y Teampapas contempla tres puntos principales:

Reconsiderar el resultado que declaró ganador a otro vehículo.

que declaró ganador a otro vehículo. Mantener la Zona 34 dentro del cómputo de tiempos de la carrera.

de la carrera. Aplicar el mismo criterio a todos los participantes de su categoría.

El equipo también cuestionó que, desde su perspectiva, la decisión termina perjudicando a quienes siguieron las instrucciones oficiales. Por ello, pidió una respuesta clara y fundamentada sobre las pruebas que presentó.

Aunque manifestó respeto por sus rivales y por la comunidad del automovilismo, dejó claro que no está dispuesto a aceptar una resolución que considera incongruente con las indicaciones recibidas antes de competir.

¿Alan Ampudia podría dejar de competir en SCORE?

Uno de los puntos que más llaman la atención del comunicado es que Alan Ampudia y Teampapas pusieron sobre la mesa la posibilidad de replantear su futuro deportivo.

El equipo explicó que detrás de cada participación hay inversión económica, preparación, trabajo y recursos de patrocinadores que confían en el proyecto. Por ello, considera que las competencias deben desarrollarse bajo reglas claras y sin modificaciones de criterio después de que los pilotos hayan terminado su recorrido.

En ese contexto, anunció que evaluará las próximas competencias en las que participará y que dará a conocer cualquier decisión mediante sus canales oficiales.

Por ahora, el documento no confirma una salida definitiva de SCORE ni establece que el equipo vaya a abandonar el campeonato. Lo que sí deja claro es que el conflicto podría influir en sus próximos compromisos deportivos.

Teampapas asegura que defenderá su victoria en la Baja 1000

Más allá de la disputa con la organización, el equipo dedicó parte de su mensaje a agradecer el respaldo de sus patrocinadores, los medios de comunicación y, especialmente, de los aficionados mexicanos.

También reconoció el apoyo recibido en Baja California Sur y de las personas que siguieron la competencia desde diferentes partes del país.

La postura de Alan Ampudia es que el resultado obtenido en la pista debe respetarse y que las pruebas presentadas por su equipo merecen una revisión. Su reclamo, por tanto, no se limita a una posición en la clasificación, sino que también pone sobre la mesa la importancia de contar con criterios claros en una competencia de esta magnitud.

Mientras SCORE mantiene la determinación cuestionada en el comunicado, Teampapas sostiene que continuará defendiendo su triunfo y que informará sobre los siguientes pasos a través de sus plataformas oficiales.

La controversia por la Baja 1000 2026 deja así un capítulo pendiente en el automovilismo mexicano: la disputa por un resultado que, para Alan Ampudia y su equipo, todavía debe resolverse.