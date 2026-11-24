Chicharito Hernández En su regreso a las Chivas, Hernández sólo jugó una temporada con los tapatíos. (Mexsport)

Javier “Chicharito” Hernández es un jugador polémico, ha tenido altibajos en su carrera, pero cuando estaba en su prime, nadie duda de la calidad que tuvo para llegar a equipos como el Manchester United o el Real Madrid.

¿Dónde juega ‘Chicharito’ Hernández en la actualidad?

Aunque todos pensarían que el equipo de los amores de “Chicharito” serían las Chivas de Guadalajara, el delantero dijo que el Guadalajara no es el equipo que está en su corazón a diario, sino hay otro más arriba.

En su regreso a las Chivas, Hernández sólo jugó una temporada con los tapatíos y se despidió del balompié nacional para irse a la Segunda División de Estados Unidos, donde tampoco brilló y ya en el ocaso de su carrera no era tomado en cuenta del todo.

Ahora, “Chicharito” fichó con el Atlético Dallas, en la USL Championship de la Unión Americana, pero no será sino hasta enero de 2027 cuando ya tenga .

¿Cuál es el equipo de los amores de “Chicharito” Hernández?

De esta forma, “Chicharito” Hernández comentó que hace poco volvió a visitar al Manchester United, luego de que el mexicano recibió una invitación de la directiva para formar parte de una cena conmemorativa del club y vio a varios de sus excompañeros.

“Estaba muy emocionado porque visité al equipo de mis amores, el Manchester United, a una cena donde estuvieron Sir Alex Ferguson, Robin van Persi, Edwin van der Sar, Nemanja Vidic, entre otros. Fue una cena riquísima donde todos bromeaban conmigo y yo fui feliz al ser el único latino del grupo”, dijo en un video.

En el video, “Chicharito” Hernández confesó que considera que Sir Alex Ferguson es el mejor entrenador de la historia, muy por encima de otros que lo dirigieron, algo que fue criticado por algunos de sus seguidores.

“Ferguson apostó por mí, así sin más, no me pidió de préstamo, me compró directamente, confió en mí”, apuntó.

Sir Alex Ferguson dirigía en aquel entonces a los Red Devils, además, “Chicharito” es el único mexicano en jugar en el Manchester, además de ser el único en ganar dos Premier League, por lo que considera al equipo el más querido en su trayectoria.