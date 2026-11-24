Cristiano Ronaldo se acerca un gol más a la marca de los mil ¿Cuántos le faltan y qué partidos le quedan en 2026? (X: @Cristiano)

Cristiano Ronaldo no se detiene en su objetivo de alcanzar los 1,000 goles a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional.

Este martes 24 de noviembre, el delantero portugués anotó su gol número 987 apenas en los primeros minutos del encuentro entre el Al-Nassr y el Al-Sadd.

¿Cómo fue el gol número 987 de Cristiano Ronaldo?

Durante el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el atacante lusitano se internó por el costado izquierdo del área, donde recortó a la defensa rival y fue derribado tras una zancadilla, por lo que el árbitro central dictaminó tiro penal a favor del conjunto saudí.

Ante ello, Ronaldo tomó el balón y ejecutó un potente disparo con la pierna derecha que se coló en el ángulo superior derecho del arquero rival, quien no pudo hacer mucho para evitar la anotación. Con este cobro al minuto 13, “CR7” puso el 1-0 parcial y firmó su gol 987.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar los 1,000?

Con su anotación frente al Al-Sadd, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra de 987 goles oficiales en su carrera, por lo que únicamente le restan 13 goles para completar la histórica marca de las mil anotaciones.

¿Cuántos partidos le quedan a Cristiano Ronaldo en lo que resta de 2026?

Tras disputarse el compromiso ante el Al-Sadd este martes 24 de noviembre de 2026, a Cristiano Ronaldo y al Al-Nassr les restan 7 partidos antes de que finalice el año: