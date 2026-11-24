Senegal, campeones de Africa El cuadro senegalés mantendrá el título de campeón y el trofeo que ganaron ante Marruecos a principio de este 2026.

Una de las historias de campeones continentales más insólitas de los años recientes acaba de concluir el día de hoy luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) restituyera el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal. Los ‘Leones’ volvieron a ser reconocidos oficialmente como los ganadores del torneo luego de que la CAF anulara el resultado original por abandono del terreno de juego previo a los tiempos extra y la tanda de penales.

TAS le devuelve el título de la Copa Africana a Senegal

Este martes 24 de noviembre el TAS confirmó de manera oficial que la decisión original de la CAF de anular el campeonato de Senegal quedaba anulada para que los ‘Leones de la Teranga’ fueran confirmados de nueva cuenta como los vencedores del torneo.

“Después de examinar los argumentos presentados por las partes, el panel arbitral consideró que la decisión del árbitro de reanudar el partido o detenerlo definitivamente correspondía exclusivamente a su criterio. Al señalar la reanudación del juego, el árbitro consideró que se cumplían las condiciones para continuar el encuentro: ambos equipos habían regresado al terreno de juego y habían manifestado su voluntad de reanudar el partido.

A juicio del panel arbitral, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego. Por este motivo, el panel considera que la decisión arbitral debe entenderse como parte de la doctrina del field of play.“. Señaló el TAS en su comunicado.

⭐️ ⭐️ / on dit quoi!!!! https://t.co/S1NY98nhf1 — Football Senegal (@FootballSenegal) November 24, 2026

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana y por qué le habían quitado el título a Senegal?

El partido que se disputó el pasado 18 de enero de este 2026 se convirtió en un escándalo deportivo a nivel internacional. Los jugadores del cuadro senegalés abandonaron el terreno de juego en los minutos finales del tiempo reglamentario como protesta a la decisión arbitral de marcar un penal a favor de Marruecos.

Sadió Mané, capitán del equipo, convenció a sus compañeros y cuerpo técnico a regresar para disputar la jugada que terminó atajando el guardameta Édouard Mendy. En el tiempo extra, Papa Alassane Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal, quienes se coronaron campeones.

Un par de meses más tarde, la federación de futbol de Marruecos protestó ante la Confederación Africana el resultado, señalando que el abandono del terreno de juego era causa para haber terminado el partido en ese momento para declararlos como ganadores con marcador de 3-0.

Ahora, el veredicto final llega gracias al máximo tribunal deportivo, quien determinó inválida la decisión de a Confederación Africana y reconociendo de nueva forma legítima a Senegal como el campeón continental.