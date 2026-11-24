Mundial sub-17 México permanece invicto en la fase de grupos. (miseleccion.mx)

La Selección de México juega esta semana su último partido de la fase de grupos en el Mundial sub-17 2026 que se disputa en Catar. Aunque el Tricolor ya tiene su pase asegurado tras la victoria de hoy, buscará quedar como el mejor del grupo.

Previa de México vs Venezuela | Mundial sub-17

La selección mexicana juvenil ha tenido un gran desempeño en el Mundial sub-17 que se lleva a cabo en Catar. Derrotaron 1-0 a Rumania en el primer partido y se impusieron este martes 24 de noviembre sobre Camerún con un marcador 4-0. El cuadro mexicano es el cuarto mejor primer lugar del torneo por detrás de España, Corea del Sur e Italia.

El siguiente rival de la fase de grupos antes de pasar a dieciseisavos es Venezuela, equipo que también cuenta con dos victorias en el Grupo K. Aunque México ya tiene su boleto para la siguiente etapa asegurado, el siguiente partido definirá si le toca contra un tercer lugar mejor o peor.

Similar al Mundial Varonil de Mayores que vimos este año, el formato de 48 equipos significa que la fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos y clasificarán los ocho mejores terceros de cada grupo. Si México gana o empata contra Venezuela, enfrentaría uno de los peores terceros lugares que clasifiquen a la siguiente ronda.

México busca demostrar su dominio en este campeonato, el cual ha ganado en dos ocasiones, una en casa, y del que ha sido subcampeón también dos veces. Superar a Venezuela significaría muy posiblemente avanzar a octavos de finales y así continuar progresando hasta la final.

¿Cuándo y dónde ver México vs Venezuela? | Mundial sub-17

El siguiente partido de la selección será el próximo viernes 27 a las 10:00 horas. Puedes sintonizarlo a través de la plataforma de streaming ViX.