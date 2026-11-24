NFL El calendario es muy distinto en comparación a años pasados, ya que los juegos comienzan el miércoles 25 de noviembre. (NFL)

La NFL está a media temporada y llega una de las mejores épocas en la Liga, el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, donde los equipos se juegan mucho más que un partido, algunos luchan por sobrevivir rumbo a los Playoffs.

¿Cuáles son los juegos de Thanksgiving y Black Friday en la NFL?

De esta forma, la temporada 2026 de la NFL entra en una nueva etapa con la llegada de la Semana 12, con ella la tradicional jornada de Thanksgiving, pero no sólo es el Día de Acción de Gracias, ya que también hay un encuentro de Black Friday.

Ahora, el calendario es muy distinto en comparación a años pasados, ya que los juegos comienzan el miércoles 25 de noviembre con el duelo entre Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams, en un duelo que luce raro a media semana, pero se agradece.

Ya para el jueves 26 hay triple cartelera. Chicago Bears vs. Detroit Lions, Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills, partido que podría ser la Final de la Conferencia Americana.

El viernes 27 de noviembre, Pittsburgh Steelers vs. Denver Broncos se medirán en el emparrillado a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México en el juego del Black Friday.

Además, la Semana 12 se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre, cuando Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers cierren la actividad.

Los partidos no serán por una sola plataforma, ya que FOX, ESPN, Disney+, Prime Video tienen derechos sobre los partidos en esta fechas.

¿Dónde ver la Semana 12 de la NFL en México?

La NFL tendrá una programación especial por Thanksgiving, con tres partidos el jueves, además del encuentro de Black Friday. Estos son los horarios y canales dónde ver los partidos.

Miércoles 25 de noviembre

19:00 horas: Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams. / Netflix.

Jueves 26 de noviembre | Thanksgiving

12:00 horas: Chicago Bears vs. Detroit Lions. / FOX y FOX ONE.

15:30 horas: Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys. / FOX, FOX ONE y Canal 5.

19:20 horas: Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills. / Transmisión: FOX y FOX ONE.

Viernes 27 de noviembre | Black Friday

14:00 horas: Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers. / Transmisión: Prime Video

Finalmente , todos los partidos estarán disponibles mediante NFL Game Pass, la plataforma que permite seguir la temporada completa, por lo que también puedes revisar tu guía de TV.