Rodrigo Yavarone. Rodrigo Yavarone es Director de Count Us In en México, organización global que usa el poder del fútbol para impulsar la acción climática. Economista de formación y egresado del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE. (Count Us In México)

El futbol no solamente mueve pasiones, pues puede ser agente de cambio al llegar a millones de personas. Ese alcance es el que Count Us In México busca aprovechar para llamar a acciones respecto al cambio climático.

Conversamos con Rodrigo Yavarone, Director de Count Us In México, organización global que usa el poder del fútbol para impulsar la acción climática en busca de respuestas sobre qué es lo que el futbol puede aportar y brindar

Rodrigo es economista de formación egresado del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE. Suma casi 15 años de carrera en la industria del deporte, la mayor parte en desarrollo de negocio, con experiencia en clubes y propiedades deportivas de Uruguay, España y México.

El fútbol como palanca cultural contra el cambio climático

Al ser cuestionado sobre qué es Count Us In y desde qué flancos busca generar conciencia, así como la manera de involucrar a las grandes empresas que sostienen a los clubes, Rodrigo Yavarone explicó que la organización parte de una realidad innegable: el cambio climático ya está ocurriendo y debe abordarse desde los momentos de mayor disfrute de las personas.

Antes de enfocarse en el balompié, la iniciativa impulsó alianzas con Netflix alrededor de la película Don’t Look Up y con Spotify mediante el perfil del artista Naturaleza, cuyas regalías por reproducciones de sonidos ambientales financian proyectos ecológicos. Sin embargo, el deporte más popular del planeta resultó ser el vehículo definitivo por su capacidad de convocatoria:

“Usamos al fútbol como esa palanca para concientizar a la gente de lo que está pasando y de que, en definitiva, si cuidamos un poco el medio ambiente, lo que estamos protegiendo es lo que más nos gusta a todos: el fútbol”.

Esta apuesta ya cuenta con más de cinco años de trayectoria en el Reino Unido, donde en colaboración con todos los equipos de la Premier League se realizan jornadas anuales con el brazalete verde y campañas de reciclaje de camisetas para confeccionar nuevas prendas destinadas a fundaciones.

A diferencia de otros movimientos ambientales, Yavarone subrayó que su estrategia evita señalar culpables o confrontar a la industria, apostando en cambio por un mensaje positivo capaz de activar a la mayoría silenciosa que no se ubica ni en el activismo extremo ni en el negacionismo.

“Cuando vos te sentás a hablar del cambio climático, tenés una porción que son los activistas, otra porción que son los negacionistas y en el medio está toda esa gran masa que somos casi todos. Cuanta más gente vos concientizás y toma partido por esto, hay más gente que empieza a pedir y a reclamar cosas”.

Cómo afecta el cambio climático a las canchas en México: CDMX, Monterrey y Guadalajara

Cuando se le preguntó de qué manera se observa el impacto del cambio climático en el fútbol mexicano, si existe alguna región con mayor concentración de esfuerzos y cómo repercute esto en el bienestar de jugadores y aficionados, Yavarone detalló que la organización concentra su trabajo en las tres principales plazas futbolísticas del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El diagnóstico identifica problemáticas específicas según la geografía: mientras la Ciudad de México enfrenta retos críticos por la calidad del aire y Guadalajara sufre afectaciones recurrentes por inundaciones, el norte del país resiente el aumento de temperaturas.

“En Monterrey, por el tema del cambio climático, tenés más horas de calor extremo y por lo tanto menos horas para jugar al fútbol durante el día”, advirtió Yavarone al explicar cómo el calentamiento global reduce directamente el tiempo disponible en cancha y pone en riesgo la salud de quienes practican el deporte al aire libre.

Más allá de las competencias profesionales, el representante de Count Us In enfatizó que proteger el entorno garantiza el futuro mismo del semillero futbolístico.

“Cuando vos cuidás lo que más querés, lo que estás permitiendo es que los niños tengan más tiempo donde jugar... Si no cuidamos lo que queremos, hay menos tiempo para jugar y nuestro próximo ídolo no va a tener dónde salir”, señaló al vincular la crisis climática con el derecho de las infancias a disfrutar del juego.

Festejos en El Ángel y legado ambiental: ¿qué deja el Mundial al fútbol mexicano?

Al ser cuestionado sobre el impacto ambiental que dejaron los festejos masivos durante la Copa del Mundo, cuando circularon imágenes de toneladas de basura acumulada en puntos de reunión como El Ángel de la Independencia y distintas plazas del país, y qué legado ecológico real dejó el torneo, Rodrigo Yavarone evitó responsabilizar directamente a la afición.

En sintonía con la filosofía de Count Us In, el directivo señaló que la organización prefiere aprovechar esos episodios visibles para abrir conversaciones constructivas en lugar de emitir juicios. El representante de la iniciativa explicó que señalar errores individuales suele generar rechazo, mientras que el enfoque educativo permite transformar la pasión de los aficionados en hábitos más responsables dentro y fuera de los estadios.

“Nosotros como organización no somos partidarios de señalar o de puntualizar, sino lo que tratamos es de cómo utilizar estas cosas para concientizar a la gente y cómo usar esas herramientas para que ese mensaje pueda extenderse más”, afirmó Yavarone al abordar el reto cultural que implican las celebraciones futbolísticas en México.

Para el directivo, el verdadero legado ambiental tras la justa mundialista radica en capitalizar esa atención mediática para dejar capacidades instaladas en el futbol local, desde la rehabilitación de canchas comunitarias hasta la adopción de guías climáticas por parte de clubes y ligas.

“Sé que hay muchas cosas que hay que hacer, pero a veces ir por el lado positivo es lo que más nos gusta”, concluyó sobre la estrategia con la que buscan convertir el entusiasmo mundialista en acciones sostenibles a mediano plazo.

Una guía práctica para clubes profesionales y ligas barriales

Ante la pregunta sobre los frentes concretos de ataque con los que desembarcaron en México desde marzo, en el marco previo a la Copa del Mundo, Yavarone explicó que la operación se divide en dos ejes: comunicación masiva y herramientas técnicas de implementación.

En el plano mediático, la organización impulsó el Récord por el Planeta, un Récord Guinness de dominadas con el balón realizado de manera simultánea en más de 40 países en el que México fungió como uno de los pilares, además de producir campañas de storytelling en las que futbolistas regresan a las canchas donde iniciaron su carrera para diagnosticar daños ambientales y ejecutar mejoras físicas en esos espacios.

El segundo frente consiste en un toolkit o guía práctica diseñada para democratizar la adaptación climática en cualquier nivel de competencia.

“Esta guía práctica que desarrollamos la puede llevar desde un gerente de operaciones de un club profesional hasta un padre que lleva una liga barrial. Lo que te permite es analizar muy bien los riesgos climáticos que están afectando a la cancha”, detalló Yavarone sobre este instrumento que busca prolongar la vida útil de los campos de juego.

El funcionamiento de la herramienta parte de un cuestionario sencillo que identifica las vulnerabilidades específicas de cada instalación y ofrece tres rutas de solución escalonadas.

“La primera opción es gratuita, que muchas veces es cambiar un poco la operativa o hacer ciertos cambios con lo que ya tenés, y después hay dos opciones que ya sí necesitan un poquito de inversión”, modelo que actualmente difunden entre los principales actores del balompié nacional.

De la Premier League a la “Parada pelo Clima” en Brasil: las ideas que podrían llegar a México

Cuando se le preguntó por el origen británico de la iniciativa y los criterios para expandirse por América, donde ya operan en Estados Unidos y México, además de preparar una segunda fase hacia Argentina y Colombia, Yavarone detalló cómo las experiencias previas en Europa y Sudamérica sirven de laboratorio para el balompié mexicano.

El proyecto nació hace más de cinco años en el Reino Unido bajo el lema Green Football y posteriormente, la organización aterrizó hace poco más de dos años en Brasil, donde desarrolló activaciones directamente ligadas a la experiencia del espectador dentro de los partidos oficiales.

“En ciertos torneos estaduales se logró que la parada de hidratación sea la Parada pelo Clima; ahí se aprovecha para dar mensajes de qué es lo que está pasando con el clima en esa región, por qué se para, sacarle un poco el contexto comercial, pero sí darle un poco más de contexto a los aficionados que están en el estadio”, explicó Yavarone sobre una dinámica que podría adaptarse a las plazas mexicanas con altas temperaturas.

El directivo añadió que la llegada de Count Us In a México este año no fue casualidad, pues la organización cruza tres variables antes de abrir un nuevo mercado: el peso económico del país, sus políticas ambientales en marcha y el arraigo cultural del balompié.

“Cuando se empiezan a cruzar esas variables, México aparece ahí arriba: al final el fútbol es el deporte más importante, es una economía de las 15 más importantes y por eso se decidió llevar el proyecto para México y Estados Unidos a partir de este año”.

Sostenibilidad y negocio: ¿es rentable para los equipos de fútbol?

Al plantearle cómo puede ser compatible el crecimiento económico de la industria del fútbol con las exigencias de sostenibilidad y concientización ambiental, Yavarone respondió desde su formación como economista uruguayo especializado en gestión deportiva.

Lejos de representar un gasto sin retorno, integrar políticas ambientales fortalece el vínculo emocional y social entre las instituciones deportivas y su entorno inmediato, convirtiéndose en un activo estratégico para cualquier club o federación.

“Cuando una propiedad tiene esa relación con la comunidad, lo que está generando es fidelización y aficionados a largo plazo. Entonces estás cuidando al medio ambiente, pero también estás cuidando mucho tu proyecto”, afirmó al destacar que la sostenibilidad protege tanto el entorno natural como la viabilidad comercial de los equipos.

A ello se suma el ahorro operativo por el uso racional de energía, agua y mantenimiento de instalaciones.

“Cuando vos trabajás en sostenibilidad, eso a largo plazo lo que te está ayudando es a optimizar tus recursos y tu cuenta de resultados”, puntualizó el directivo.

Esta visión coincide con la filosofía de liderazgo que profundizó durante su paso por el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IE Business School, desde donde impulsó su carrera en la industria deportiva convencido de una premisa.

“Creo que el fútbol es una herramienta muy poderosa para influir para bien”.

El papel de las futbolistas y la Liga MX Femenil rumbo a 2027

En el contexto del crecimiento acelerado que vive la Liga MX Femenil, se le cuestionó qué herramientas específicas necesitan las jugadoras para convertirse en voceras eficaces e influir en la afición.

Yavarone adelantó que en 2027 pondrán en marcha un programa de formación dirigido en primera instancia a futbolistas mujeres, una decisión respaldada por estudios realizados en Gran Bretaña y Estados Unidos que revelan un compromiso notable dentro del fútbol femenil.

“Las encuestas nos dicen que las jugadoras tienen mucho interés en participar en esto, pero sienten que les faltan ciertas herramientas para poder accionar más”, explicó Yavarone, precisando que las futbolistas demandan contenidos aterrizados a la realidad ambiental de México y Norteamérica para poder incidir directamente en sus comunidades.

Para el directivo, este programa llega a un terreno fértil, ya que México, como una de las 15 economías más grandes del mundo, ya cuenta con una ciudadanía e instituciones sensibilizadas ante la emergencia climática.

“En México no nos hace falta convencer a la gente de que hay que hacer cosas por el clima o por la sostenibilidad, sino que el desafío que tenemos es cómo canalizar los esfuerzos”, concluyó sobre la hoja de ruta que marcará el cierre de este año y todo 2027.

México como referente ambiental para el fútbol de Concacaf y Conmebol

Finalmente, al ser interrogado sobre el nivel de cooperación encontrado en las directivas mexicanas, la proyección del país a futuro y los planes de expansión hacia Sudamérica y Centroamérica, incluido su natal Uruguay, Yavarone reveló que México ha superado las expectativas respecto a otros mercados donde operan, como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.

A diferencia de la estrategia habitual de usar el fútbol como puerta de entrada hacia las instituciones, en territorio mexicano encontraron apertura inmediata desde el primer contacto.

“De los cuatro mercados te puedo decir que México fue el que nos sorprendió más para bien... tuvimos esas conversaciones a nivel gobierno, a nivel Federación, a nivel clubes, y en todas hemos tenido muy buena recepción”, aseguró Yavarone, destacando que el proyecto ya cuenta con financiamiento asegurado para operar en el país durante al menos dos o tres años más.

Esta solidez institucional posiciona al balompié nacional como plataforma de exportación hacia el resto del continente.

“México tiene esa gran oportunidad de ser el referente en cómo utilizar el fútbol para el bien del planeta en toda la región”.

El partido más importante del fútbol mexicano se juega fuera de la cancha

Con la mirada puesta en los próximos años y el respaldo de clubes, directivas, futbolistas y aficionados, la apuesta de Count Us In demuestra que el cuidado del medio ambiente y el crecimiento del futbol no solo son compatibles, sino indispensables entre sí.

Ya sea mediante ajustes operativos en una liga barrial o a través de estrategias institucionales en las principales plazas del país, proteger las canchas frente al cambio climático significa asegurar el espacio donde seguirán formándose las futuras generaciones de talento.

Si México logra consolidar y canalizar este esfuerzo colectivo, el fútbol nacional no solo habrá defendido la esencia misma del juego, sino que se habrá convertido en el principal referente de acción climática y transformación social para toda América Latina.