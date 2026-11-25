Aaron Rodgers El quarterback veterano dice que no regresará con Pittsburgh (Pittsburgh Steelers)

Aaron Rodgers ya no jugará con los Pittsburgh Steelers. En las horas previas a su despido, el jugador culpó al entrenador del equipo, Mike McCarthy, por su inconformidad.

¿Qué dijo Aaron Rodgers sobre Mike McCarthy?

Durante los últimos días, fuentes internas de la NFL como Jordan Schultz han reportado que la relación entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy no se ha encontrado en un buen lugar y que una reconciliación era “poco probable”.

Rodgers se acerca a los 43 años y su desempeño con los Steelers no ha dado los resultados que se esperaban de un veterano como él. Tras la derrota contra los Philadelphia Eagles el pasado sábado, se espera que se anunciaran cambios significativos en los Steelers. Lo que no se esperaba fue la sucesión de eventos que se desató durante el último día.

Primero se anunció en las últimas horas del martes que Aaron Rodgers no jugaría en el partido programado para Black Friday entre los Steelers y los Denver Broncos. Mason Rudolph sería el encargado de suplirlo como quarteback inicial.

Mientras tanto, Pat McAffee, conductor de televisión con un programa dedicado a la NFL, anunció en la mañana de este miércoles que tendría a Rodgers como invitado especial. El quarterback comentó durante su participación en el show que no se sentía a gusto con la dirección del entrenador y lo calificó de poco profesional.

“El pasado miércoles, estábamos en la junta de quarterbacks. Mike llegó tarde, tomó asiento y dentro de diez minutos comenzó a roncar. Se despertó, agita sus papeles, todos nos miramos, cinco minutos pasan, escuchas los ronquidos de nuevo”, compartió Rodgers. El quarterback dijo que el coach continuó faltando a entrenamientos los días jueves y viernes, y que no hubo una reunión previa al partido del sábado.

“Para este punto no regresaré a Pittsburgh. Ese barco ha zarpado”, concluyó Rodgers.

Ahora, por medio de fuentes como Ian Rapoport y Adam Schefter se ha confirmado que el equipo a sacado a Rodgers de su plantilla.

Aparentemente, Rodgers no es el único inconforme con McCarthy al frente del equipo, especialmente en la ofensiva. Habrá que ver si el entrenador será otra pieza que la administración del equipo sustituirá en los próximos meses. También está por resolverse el futuro del quarterback veterano ahora que se encuentra sin equipo.