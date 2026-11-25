Toluca vs Atlas Alexis Vega se perfila como titular hoy en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX (Crónica Digital y foto de Alexis Vega Mexsport)

Deportivo Toluca y Atlas juegan hoy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación te contamos a qué hora es el juego de hoy dónde lo puedes ver en vivo.

Previa y pronóstico Toluca vs Atlas: partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

El conjunto rojinegro terminó en la cuarta posición con 28 unidades, gracias a ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Los escarlatas ocuparon el quinto lugar con 27 puntos, producto de siete triunfos, seis igualadas y cuatro descalabros.

Atlas consiguió una victoria más que su adversario, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed perdieron un encuentro menos y empataron en dos ocasiones adicionales.

El factor que inclina la balanza a favor de Atlas es su desempeño fuera de casa. Los dirigidos por Hernán Crespo sumaron 19 puntos como visitantes, una cifra que los convirtió en el mejor equipo del campeonato en esa condición.

La única derrota del Atlas como visitante en el Apertura 2026 ocurrió precisamente en el Nemesio Diez, donde Toluca lo derrotó por un contundente 5-2 durante la jornada 8.

El problema para los locales es que llegan a la fase definitiva con dudas en su funcionamiento. La derrota por 2-0 ante Pachuca en la última jornada extendió una racha de seis partidos sin victoria en sus siete compromisos más recientes.

¿A qué hora juegan Toluca vs Atlas hoy?

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Será el primer capítulo de una eliminatoria en la que cada gol puede modificar el panorama rumbo al compromiso definitivo en territorio jalisciense.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Toluca vs Atlas?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre Toluca y Atlas tendrán distintas alternativas para disfrutar la transmisión en vivo de los cuartos de final de la Liga MX.

El compromiso podrá verse por televisión a través de Azteca 7, Canal 5 y FOX. Asimismo, quienes prefieran seguir las acciones mediante plataformas digitales tendrán disponibles FOX One y ViX Premium.

Alineaciones probables Toluca vs Atlas

La posible alineación de los Diablos estaría integrada por Luis García en la portería; Brian García, Juan Luan, Everardo López y Jesús Gallardo en defensa; Fernando Arce, Jorge Díaz Price y Nico Castro en el mediocampo; mientras que Federico Viñas, Alexis Vega y Paulinho conformarían el frente ofensivo, con Víctor Guzmán entre las opciones consideradas para el once inicial.

Camilo Vargas sería el encargado de proteger la portería rojinegra, respaldado por Edgar Saldívar, Gaddi Aguirre, Juango Purata y Víctor Ríos en la línea defensiva.

En el mediocampo aparecerían Aldo Rocha, Kevin Zenón y Luis Esteves, mientras que Ryan Mmaee y Florian Monzón serían los delanteros elegidos.