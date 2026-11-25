Green Bay Packers vs LA Rams. Conoce el horario del show de medio tiempo de U2, así como cuándo, cómo y dónde ver en vivo el enfrentamiento entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams. (@RamsNFL y @packers/X)

La NFL inaugurará una nueva tradición este miércoles 25 de noviembre con la celebración del primer Thanksgiving Eve Game de su historia, en el que los Packers de Green Bay visitarán a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Además del encuentro correspondiente a la Semana 12 de la temporada regular, uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación de U2, agrupación que regresará a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de U2 en la NFL?

De acuerdo con Netflix, el enfrentamiento entre Packers y Rams comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera que el espectáculo de medio tiempo de U2 tenga lugar entre las 20:30 y las 21:00 horas.

La actuación de la banda irlandesa contará con invitados especiales, como parte de los festejos por el 50 aniversario de su formación en Dublín, Irlanda, en 1976.

¿Cuándo y dónde ver el Packers vs Rams y el show de medio tiempo de U2 en vivo?

Tanto el encuentro entre Green Bay y Los Angeles como el espectáculo musical serán transmitidos en vivo a través de Netflix. El partido se disputará este miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La transmisión comenzará a las 17:00 horas, mientras que el inicio del partido está programado para las 19:15 horas, tiempo del centro de México.