Australian PGA Championship. Carlos Ortiz compite a partir de mañana como miembro condicionado del tour europeo de golf. (Foto espec)

La temporada 2027 del DP World Tour inicia con el BMW Australian PGA Championship a celebrarse a partir de mañana en The Lakes Golf Club en Sydney, Australia; evento que contará con la presencia del mexicano Carlos Ortiz.

Uno de los grandes incentivos que ofrecerá por primera vez el Australian PGA Championship es que al campeón se le otorgará una plaza para uno de los cuatro torneos Majors, el PGA Championship a jugarse del 17 al 23 de mayo de 2027 en Ranch East, en la localidad de Frisco.

“Competir en un Major es una aspiración de todo golfista profesional. Ganar el BMW Australian PGA Championship ya es, de por sí, uno de los mayores logros del golf australiano; el hecho de que el ganador obtenga además una plaza en el PGA Championship convierte el premio en algo aún más valioso”, afirmó Gavin Kirkman, director ejecutivo del PGA de Australia.

Aunque Carlos Ortiz no parte como uno de los favoritos para ganar el certamen está ante esa valiosa oportunidad como el resto del field de obtener ese boleto a un Major.

Los jugadores locales Adam Scott y Cameron Smith, ambos campeones de torneos Majors y quienes han ganado este evento dos y tres veces respectivamente, saltarán al campo como los favitos a vencer, junto con el campeón de la temporada 2024, Min Woo Lee.

Sin embargo, Scott, Smith y Lee no son los únicos, el español David Puig regresa para defender el título que conquistó la temporada pasada por primera vez en un torneo del DP World Tour. Mientras que el sueco Alex Noren es el jugador mejor clasificado del torneo.

En su primer recorrido Carlos Ortiz compartirá grupo con el local Austin Bautista y el sudcoreano Byeong Hun An.