Ilusión tricolor La selección nacional Sub 17 ha avanzado con contundencia en el Mundial de Qatar 2026. (Especial)

La Selección Mexicana Sub-17 atraviesa un sólido inicio en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda suma dos triunfos consecutivos, ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y ahora disputará su tercer encuentro de la fase de grupos frente a Venezuela, duelo que definirá al líder del Grupo K.

México debutó con una victoria por 1-0 sobre Rumania, gracias a un gol de Adán Sánchez, y posteriormente goleó 4-0 a Camerún con anotaciones de Miguel Rivera, Adán Sánchez y un doblete de Gerson Gutiérrez.

Con esos resultados, el Tricolor suma seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra.

Así marcha México en el Mundial Sub-17

Hasta antes de la tercera jornada del Grupo K, la tabla se encuentra de la siguiente manera:

México | 6 puntos | +5 diferencia de goles

Venezuela | 6 puntos | +2

Rumania | 0 puntos

Camerún | 0 puntos

El encuentro entre México y Venezuela definirá al primer lugar del grupo, aunque ambas selecciones ya aseguraron su pase a la fase de eliminación directa.

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana Sub-17?

Porteros

José Corona (Tijuana)

Johan Cuenca (Tigres UANL)

Marcelo Ávalos (San Jose Earthquakes)

Defensas

André Godínez (Guadalajara)

Gerson Gutiérrez (Guadalajara)

Alan Hernández (León)

Dylan Martínez (Necaxa)

Adonaí Valdez (América)

Álvaro Velázquez (Monterrey)

Miguel de Jesús Rivera (América)

Mediocampistas

Santiago Cisneros (León)

Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids)

Edy Lugo (Monterrey)

Juan Martínez (Querétaro)

Jesús Orduño (Tijuana)

Ángel Reyes (Atlético de San Luis)

Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb, Croacia)

Matthew Arana (Houston Dynamo)

Delanteros

Da’vian Kimbrough (FC Dallas)

Fernando Ruiz (Toluca)

Adán Sánchez (Monterrey)

Monterrey, el club con mayor representación

De los 21 convocados, Monterrey es el equipo que más jugadores aporta con Álvaro Velázquez, Edy Lugo y Adán Sánchez. América, Guadalajara, León y Tijuana cuentan con dos representantes cada uno.

La convocatoria también refleja la presencia de futbolistas que se forman fuera de México. Hay jugadores que militan en academias de la MLS, como FC Dallas, Houston Dynamo, Colorado Rapids y San Jose Earthquakes, además de Saulo Tejeda, quien pertenece al Dinamo Zagreb de Croacia.

Los futbolistas que han marcado diferencia

En las dos primeras jornadas, Adán Sánchez se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del Tricolor al marcar en ambos partidos del Mundial. El delantero de Monterrey anotó el gol del triunfo ante Rumania y volvió a hacerse presente frente a Camerún.

También han destacado Gerson Gutiérrez, autor de un doblete en la goleada sobre Camerún; Miguel Rivera, quien abrió el marcador en ese encuentro; y Jonathan de la Fuente, elegido Jugador del Partido por la FIFA en el debut frente a Rumania.

#Sub17 | ¡Un festejo que refleja la pasión de representar a México! 💚 Así celebró Adán Sánchez su anotación, el segundo gol ante Camerún en la Copa del Mundo. 🔥 #LaRáfaga 📸 #HagamosQueSuceda 🇲🇽 #ProyectoSelecciones https://t.co/CjjjGBOLn3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 24, 2026

México busca su tercer título mundial Sub-17

La Selección Mexicana persigue su tercer campeonato mundial de la categoría, luego de conquistar los títulos en Perú 2005 y México 2011.

Además, fue subcampeona en 2013 y 2019, por lo que continúa siendo una de las selecciones con mayor tradición en el Mundial Sub-17.