Angelina Hix, jugadora de Pumas Femenil, denuncia robo: "Me estuvieron vigilando" La jugadora de Pumas femenil compartió una historia de Instagram del momento exacto en el que su vehículo personal fue saqueado (Graciela López Herrera/@angelinahix vía Instagram)

A través de su red social Instagram, la delantera de Pumas Femenil denunció el robo de su vehículo personal en Ciudad de México, días antes de su enfrentamiento en Semifinales contra Club América en el Apertura 2026.

La jugadora estadounidense compartió una historia en la red social de Instagram con el video del siniestro, acompañado de un pequeño mensaje a la persona ladrona. Actualmente, el contenido ya no está disponible en su perfil.

Angelina Hix: denuncia robo de su vehículo particular

Hix compartió un video del momento exacto en que personas forzaron el sistema de seguridad de su vehículo particular para sustraer sus pertenencias que consiguió a base de trabajo duro.

“En lugar de quitarle a personas que han trabajado duro por lo que tienen, mejor pon esa misma energía en construir algo para ti”, expresó su molestia por el arrebato de sus artículos.

Asimismo, compartió su preocupación por la manera en que los ladrones atacaron directamente la parte trasera del vehículo, “las cosas estaban en la cajuela, así que claramente me estuvieron vigilando. Eso lo hace todavía más inquietante”.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los artículos robados, así como si la número 12 de Pumas realizó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

¿Cuándo llegó Angelina Hix a Pumas Femenil?

Su fichaje con las Universitarias se anunció el 25 de junio de 2025, después de su paso con Xolos de Tijuana tras recuperarse de una lesión. Ha participando con las Auriazules en los torneos: Apertura 2025, Clausura 2026 y Apertura 2026.

El viernes 11 y lunes 14 de diciembre, Pumas enfrentará a las Águilas en los partidos de Semifinales del Apertura 2026, tras derrotar a Tigres 7-3 en Cuartos de Final.

Pumas clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil con 6 victorias, 3 empates, 6 derrotas y 20 puntos totales que le otorgaron el tercer lugar del Grupo B del torneo. En temporada regular, Hix participó en los 15 partidos del club.