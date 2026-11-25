“Ronaldinho de niño” juega en Querétaro y se llama Theo Carpentier: historia del jugador de 8 años Se viralizó la imagen de un pequeño jugador de Querétaro que tiene rasgos similares a un joven Ronaldinho (Adolfo Vladimir/Adolfo Vladimir/Especial)

Recientemente se viralizó en redes la imagen de un pequeño jugador de las categorías infantiles del Club Querétaro por su parecido al centrocampista brasileño Ronaldinho, quien jugó con los Gallos Blancos desde septiembre de 2014 hasta junio de 2015.

Esta es la historia del Theo Carpentier, jugador de las fuerzas básicas de Querétaro que tiene un parecido al número 10 del Ravenna FC de Italia.

Theo Carpentier, la copia de Ronaldinho cuando era niño

Theo es un jugador de la fuerzas básicas del Club Querétaro en la categoría Sub-8, con una participación destacada en la liga infantil con su equipo. Aunque el apellido Carpentier es de origen francés, es muy popular en el país brasileño.

Su imagen se viralizó después de que la cuenta de los Gallos Blancos compartiera una foto del niño, de aproximante 8 años, celebrando el gol que le otorgó el triunfo a su equipo. No obstante, eso no se quedó ahí, también destacó por su estilo de juego y entusiasmo similar al exjugador de Barcelona.

El momento explotó cuando una cuenta de X realizó una comparativa entre un joven Dinho y Theo, donde se observan algunos rasgos físicos similares entre ambos, como la estructura del rostro, sonrisa y cabello. Sin embargo, no existe información oficial que confirme un parentesco entre ellos.

Ronaldinho en Querétaro: ¿Cuándo llegó el futbolista a México?

El ganador del Balón de Oro en 2005 tuvo un paso corto por la Liga MX en los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015, cerrando su etapa en México en junio de 2015 después de 29 partido jugados con 8 goles y 7 asistencia.

En su primer torneo, Gallos Blancos terminó en el puesto 12, fuera de la Liguilla, con 6 victorias, 3 empates, 8 derrotas y 21 puntos totales. Anotó su primer gol y asistencia en la Jornada 9 ante Chivas el 21 de septiembre de 2014.

La historia en el Clausura 2015 fue otra, Querétaro llegó en sexta posición con 8 victorias, 2 empates, 7 derrotas y 26 puntos totales. El equipo alcanzó su primer final en Primera División, pero perdieron frente a Santos Laguna con un marcado global 5-3, terminando como subcampeones del torneo.

Por su paso en México, la fecha de nacimiento del pequeño Theo, tomando en cuenta el año 2018, no coincide con la residencia de Ronaldinho en el país.

¿Quién es el hijo de Ronaldinho?

El exjugador de los Gallos Blancos solo tiene un hijo reconocido, João Mendes, nacido el 22 de febrero de 2005 en Río de Janeiro, Brasil.

Actualmente, João se dedica al futbol y juega como delantero en el Hull City desde septiembre de 2025 en categorías juveniles Sub-21 y Sub-23.