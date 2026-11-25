América vs Monterrey. Águilas y Rayados se estarán enfrentando en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Rayados de Monterrey y las Águilas del América protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando se midan este miércoles 25 de noviembre en la cancha del Estadio BBVA.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda buscará tomar ventaja en el marcador global antes de viajar a la CDMX, mientras que los pupilos de Guillermo Almada intentarán poner fin a su mala racha de resultados y encaminar su clasificación a las Semifinales del futbol mexicano.

¿A qué hora y dónde ver el Monterrey vs América de los Cuartos de Final de la Liga MX?

El partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Rayados y las Águilas se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga, así como en streaming por medio de ViX Premium y Layvtime.

¿Cómo llegan Monterrey y América? Análisis y pronóstico del partido

Los Rayados de Monterrey consiguieron su clasificación directa a la Liguilla tras finalizar en la sexta posición de la tabla general con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y seis derrotas.

Por su parte, el América concluyó la fase regular en la tercera posición con 30 unidades, producto de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Sin embargo, el conjunto capitalino atraviesa un momento complicado, tras acumular cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Los dirigidos por Matías Almeyda cuentan con antecedentes favorables frente a las Águilas, a quienes eliminaron en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y en las Semifinales de la Leagues Cup 2026.

Mientras que los dirigidos por Guillermo Almada cuentan con la ventaja del criterio de desempate por posición en la tabla general, por lo que un empate en el marcador global será suficiente para conseguir su boleto a las semifinales.

Por lo tanto, en el compromiso de este 25 de noviembre en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, Rayados parte como favorito para llevarse una ventaja justa por la mínima, cerrando en el Banorte en busca de mantener el resultado favorable en el marcador global.

Posibles alineaciones del Monterrey vs América para los Cuartos de Final de la Liga MX

Posible alineación de Monterrey:

Portero: Luis Cárdenas.

Luis Cárdenas. Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga.

Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga. Mediocampistas: Óliver Torres y Orbelín Pineda.

Óliver Torres y Orbelín Pineda. Delanteros: Jesús Corona, Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Posible alineación del América: