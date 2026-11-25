Compite por el Jugador del Año. Scottie Scheffler podría ganar una vez más el galardón Jack Nicklaus (Foto especial)

El PGA Tour dio a conocer los nombres de los candidatos al premio Jack Nicklaus (Jugador del Año) y al premio Arnold Palmer (Novato del Año) para la temporada 2026, tras unaselección realizada por los directores jugadores del PGA Tour y los miembros del Consejo Asesor de Jugadores (PAC).

Entre los cinco jugadores que han sido nominados al premio Jack Nicklaus como Jugador del Año 2026 del PGA Tour están: Wyndham Clark, Matt Fitzpatrick, Chris Gotterup, Scottie Scheffler y Cameron Young.

Mientras en la lista de los cinco nominados al premio Arnold Palmer como Novato del Año 2026 del PGA Tour están: Alex Fitzpatrick, Ben James, Jackson Koivun, Marco Penge y Kristoffer Reitan.

Los galardones de Jugador del Año y Novato del Año se deciden mediante una votación en la que pueden participar los miembros del PGA Tour que hayan disputado al menos 15 torneos oficiales durante la temporada 2026.

La votación concluirá el viernes 4 de diciembre y ese mismo día por la tarde-noche se conocerán a los ganadores.

La temporada de novato de un jugador se define como aquella en la que obtiene la membresía del PGA Tour y disputa 10 o más torneos como miembro, termina entre los 100 mejores en la clasificación de la FedExCup, o se sitúa entre los 70 mejores sin ser miembro; lo que ocurra primero.