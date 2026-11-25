Antonio Mohamed Antonio Mohamed decidió hacerse a un lado para que Toluca pueda reconstruir el equipo. (Mexsport)

Luego de la salida del Turco, Antonio Mohamed, de Toluca, la directiva de los Diablos Rojos ya se puso a trabajar de inmediato para traer a un reemplazo, el cual tenga la visión y la habilidad de llevar hacia el título al cuadro choricero.

¿Quién es el DT que llegaría a Toluca en lugar de Mohamed?

De esta forma, la directiva de los Diablos Rojos tiene a Diego Alonso en la mira y estaría muy cerca de llegar al banquillo del Toluca, pero no es el único que podría estar como posible candidato.

Según el portal mediotiempo.com, el argentino Guillermo Barros Schelotto y un técnico europeo son también parte de los señalados para llenar el hueco que dejó Mohamed en el equipo.

Hace unos días, Mohamed tomó la decisión de no continuar en al frente de los Diablos, por lo que los encargados del club comenzaron a sondear en el mercado las opciones para llevar al Toluca al gran nivel que han mostrado e los últimos años.

Alonso tiene experiencia en la Liga MX en Pachuca y Monterrey, suma un título del futbol mexicano y es un candidato idóneo para que Toluca vuelva a mostrar un gran nivel.

¿Por qué Mohamed dejó al Toluca?

La decisión de Mohamed no fue sorpresiva, ya que el DT le había hecho saber a la directiva sus intenciones de no continuar y lo hizo efectivo en días pasados.

Además, Mohamed ya había dicho que la emoción de continuar con Toluca había desaparecido, por lo que decidió hacerse a un lado.

Ahora, Toluca piensa en una reconstrucción, la cual espera sea en breve, ya que hay poco tiempo para que puedan armar un plan con un nuevo DT al frente.