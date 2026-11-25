Santiago Sandoval Sandoval estaría en la lista de refuerzos para el equipo de Niko Kovac. (Mexsport)

Santiago Sandoval es uno de los jóvenes que más promete con la Selección Mexicana, por lo que ahora, el jugador de Chivas ya tendría una oferta en el futbol alemán, quien lo sigue desde hace meses.

¿Qué equipo de Europa busca fichar a Santiago Sandoval?

Así, la llegada y gran desempeño de Santiago Sandoval en Chivas lo ha puesto en la mira de varios equipos de Europa, uno de ellos sería el Borussia Dortmund.

De acuerdo con un reporte del sitio Fussball Transfers, Sandoval estaría en la lista de refuerzos para el equipo de Niko Kovac, pero antes tendría que pasar las pruebas médicas y arreglar un contrato que sea benéfico para ambas partes.

“Durante bastante tiempo, el Borussia Dortmund también ha estado buscando talentos en los mercados latinoamericano y sudamericano. Ni Kauã Prates (18) ni Justin Lerma (18) han logrado el avance hasta ahora, pero la fe en los dos y en el propio mercado no se ha extinguido de ninguna manera. Por el contrario: los ojeadores del BVB ya tienen la próxima esperanza de jóvenes talentos en la lista”, publicó el sitio alemán.

Así también, el sitio recalca el interés del Borussia Dortmund por el mexicano, pero nada está cerrado por el momento.

“Según la información de FT, Santiago Sandoval del Deportivo Guadalajara es uno de los que son examinados de cerca por el Borussia. El mexicano de 19 años estuvo en el centro de atención internacional por primera vez en el Campeonato Mundial Sub-20 en verano. Allí, Sandoval ganó el título con su nación y participó en un papel importante”, añadió.

¿Quién es Santiago Sandoval, el mexicano que es buscado por un equipo de la Bundesliga?

Santiago Sandoval González es un futbolista profesional mexicano que juega como mediocampista en el Club Deportivo Guadalajara. Tiene experiencia con la Selección Mexicana desde 2026 y un futuro por demás brillante.

Sandoval tiene 19 años, debutó en julio del 2025 y ya disputó el Mundial Sub-20, por lo que dio en breve el salto a la Selección Mexicana mayor.

Lleva 49 apariciones con los profesionales de Guadalajara, anotó doce goles y cinco asistencias en el primer equipo y ya es un referente del Rebaño Sagrado.

Además, es hijo del exfutbolista, Luis Alonso Sandoval y su representante, Manfredi Caleca aseguró que está en la mira de algunos equipos.

Otro interesado por Sandoval es el Feyenoord y otros equipo en Países Bajos, pero las Chivas analizan cuál es la mejor oferta por Santiago Sandoval.