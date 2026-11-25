Sabah FK vs Barcelona | Champions League El duelo inicial de esta jornada de Champions League se disputa en Azerbaiyán para continuar con la quinta fecha de fase de grupos.

La fase de grupos de esta Liga de Campeones de Europa continúa el día de hoy para concluir con la quinta de las ocho jornadas de la fase de grupos. El debutante Sabah busca la segunda victoria de su historia en este torneo en casa en lo que podría ser una noche histórica ante uno de los clubes más fuertes del mundo actualmente. El FC Barcelona se mantiene como uno de los favoritos a conquistar este título, aunque necesita una victoria para mantenerse dentro de los ocho mejores y buscar un boleto directo a los cuartos de final.

Tras el arranque de esta quinta jornada, el Real Madrid y el PSG se mantienen como los únicos equipos con paso perfecto en este torneo. Los merengues vienen de derrotar al PSV y conseguir su quinto triunfo de esta campaña. Por su parte, el actual bicampeón juega esta tardeen busca de seguirles el paso. Los Blaugranas tienen la oportunidad de acercarse y ponerse por encima del Como y del Real Betis, que siguen de cerca a los líderes.

¿A qué hora se juega el Sabah FK vs Barcelona? UEFA Champions League

Este partido abrirá las emociones de la actividad del día de hoy a las 11:45 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Sabah FK vs Barcelona? UEFA Champions League

Para ver este partido, tendrás que sintonizar las pantallas de Fox One.

Previa del Sabah FK vs Barcelona UEFA Champions League

Esta quinta jornada será la penúltima de este 2026 y los equipos empiezan a definir su destino de cara a la fase de eliminación directa. El cuadro de Azerbaiyán ya logró conseguir su primera victoria en la historia de este torneo. Sin embargo, todavía se encuentran lejos de la zona de repechaje, mismo que es su objetivo principal en esta inédita edición. El día de hoy, estarán recibiendo al vigente campeón de España y cinco veces ganador de este torneo en casa, lo que es una oportunidad sin precedentes para hacer historia consiguiendo los tres puntos.

Después de un bache de derrotas el mes pasado, el equipo de Hansi Flick parece estar de regreso en su mejor nivel. Los catalanes tienen ahora una racha de cuatro victorias consecutivas tras su derrota ante el Real Madrid. Su ofensiva se mantiene como una de las mejores de todo el ‘Viejo Continente’, pero e día de hoy tendrán de baja a Lamine Yamal por lesión.

Con el Real Madrid liderando la clasificación. El Barcelona podría acercarse a tres unidades y mantenerse firme dentro de los ocho mejores luego de las victorias del día de ayer del Como y los empates del Arsenal, Manchester City y Borussia Dortmund.

Posibles alineaciones del Sabah FK vs Barcelona | Champions League

Sabah FK: Stas Pokatilov, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov, Steve Solvet,Akim Zedadka, Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev, Joy Lance Mickels, Du Queiroz, Christian Nwachukwu, Patrick Orphe M’Bina

Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Marc Bernal, Karim Adeyemi, Fermín López, Alex Gordon, Raphinha