Cuartos de final Liga MX | Apertura 2026 Los ocho mejores equipos de la fase regular de este Apertura 2026 comenzará a disputar la fase de eliminación directa de este torneo.

El futbol mexicano de Liga MX inicia el día de hoy su fase de eliminación directa. Ocho equipos inician su camino por el título con Chivas como superlíder, Cruz Azul en busca del bicampeonato, América con la posibilidad de seguirse consolidando como el más ganador y Toluca con en el último torneo de Antonio Mohamed como entrenador. La ‘Fiesta Grande’ promete grandes emociones y esta media semana veremos los primeros capítulos de estos cuartos de final.

Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de Liga MX | Apertura 2026

Cuartos de final Liga MX | Apertura 2026 Este miércoles 25 de noviembre inician las series eliminatorias del campeonato para conocer a los cuatro semifinalistas.

Toluca vs Atlas | miércoles 25 de noviembre (19:00 horas)

Las emociones arrancan en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos’ acaban de anunciar que Antonio Mohamed abandonará el equipo en cuanto termine su participación en esta liguilla. ‘El Turco’ busca cerrar con broche de oro su exitosa etapa al frente de los escarlatas. Su rival será Atlas. Los rojinegros no han destacado mucho desde su bicampeonato en 2020, pero quieren que este semestre sea distinto y volver a saborear el trono del futbol mexicano.

Monterrey vs América | miércoles 25 de noviembre (21:00 horas)

Para el partido estelar de esta noche, los ‘Rayados’ estarán en casa para buscar revancha de un viejo rival. Estos dos equipos protagonizaron la final en 2024 donde los azulcremas consiguieron su tercer campeonato consecutivo, cuando estaban al mando de Andre Jardine. Ahora, el cuadro regiomontano tendrá la ventaja de la localía en el primer encuentro luego de colarse de último momento en la postemporada. América dejó ir el liderato general en la fecha 17, pero buscan apelar a su gen ganador para tomar la ventaja en la eliminatoria.

Pachuca vs Chivas | jueves 26 de noviembre (19:00 horas)

Los ‘Tuzos’ cerraron con fuerza el certamen y lograron entrar a la liguilla gracias a que ganaron sus últimos cuatro partidos de forma consecutivos. El cuadro hidalguense se quedó en las semifinales el torneo pasado y ahora están de regreso para buscar una nueva final que los ayude a seguir escalando en la taba de máximos ganadores. Su rival, será el líder general, Chivas. Guadalajara parece tener su mejor equipo de los últimos 6 años y necesita aprovechar su posición en la tabla y el nivel actual para volver a ser campeón de Liga MX, título que están cerca de una década sin conseguir.

León vs Cruz Azul | jueves 26 de noviembre (21:10 horas)

Cerrando las acciones en el primer capítulo de estos cuartos de final, tendremos a estos dos viejos rivales. ‘La Fiera’ está de regreso en la liguilla después de unos años sin disputar el título. Ahora, buscan tomar la ventaja como locales. En frente, ‘La Máquina’ está dispuesta a conquistar el título nuevamente. Elos dirigidos por Joel Huiqui quieren repetir lo conseguido en mayo de este año y consolidarse como los mejores de todo el 2026 en e futbol mexicano.