COLTON HERTA. En vilo. (Foto cortesía @ColtonHerta)

El retiro prematuro de la actual campaña de la Fórmula 2 del estadounidense Colton Herta podría parecer un berrinche, pero cuando hacemos una segunda lectura, nos damos cuenta de que es una decisión pensada a conciencia. Para quienes no estén familiarizados con la historia del californiano, les cuento. Hijo del piloto Bryan Herta, Colton es uno de los volantes más populares de los autos fórmula en Estados Unidos. Cuenta con nueve victorias en IndyCar Series y cuatro en IMSA, y era titular en el prestigioso equipo Andretti, de IndyCar. Dan Towriss, CEO del Cadillac F1 Team, fue, por años, el mayor patrocinador de la carrera de Herta, y se dice que el grupo adquirió Andretti Global únicamente para darle las armas a Colton para poder pelear por el campeonato. A la par, Andretti cumplía los requisitos para convertirse en el undécimo equipo de Fórmula 1, y cuando recibió la negativa de la máxima categoría, TWG, la empresa de Mark Walter y Towriss, la compró para desarrollar el proyecto, en el cual, desde el día cero, Herta ocupaba la posición de piloto titular...

BANDERA VERDE… Es decir, se construía toda una escudería en torno a un piloto: Colton Herta. Se dio la luz verde por parte de la F1. Motorista estadounidense, equipo estadounidense y el volante, obviamente, sería estadounidense. Sin embargo, se presentó el primer problema: Colton venía de dos campañas complicadas en IndyCar Series y no alcanzaba los 40 puntos FIA necesarios para conseguir la Superlicencia, el documento que permite y avala a un piloto para formar parte de un Gran Premio. La solución, o así parecía serlo, era lógica: Colton competiría en el Campeonato FIA de Fórmula 2, aprendería de la logística de los viajes en los fines de semana de F1, conocería las pistas y sería piloto de pruebas de Cadillac, para alcanzar los 40 puntos y, al mismo tiempo, preparar su debut para 2027. Colton tuvo una temporada mucho más complicada de lo esperado en la F2, con solo cuatro carreras en los puntos y el octavo lugar como mejor posición. Su desempeño general lo tiene en el puesto 19 de la clasificación, con 26 unidades, contra las 133 del mexicano Noel León, quien es sexto, y las 207 de Rafael Câmara, líder...

ENTRADA A PITS… Todo eso podría tomarse como un duro año de aprendizaje, siempre y cuando la meta, ser piloto de Fórmula 1, siguiera al alcance. Pero con la confirmación de Sergio Pérez y de Valtteri Bottas como los titulares del equipo para 2027, queda claro que a lo más que podría aspirar Colton es a otro año condenado a ser piloto de reserva, tener un par de sesiones en la Práctica Libre 1 y ver las carreras desde el garaje. No sería un mal futuro si pensáramos en el típico piloto de F2 de entre 19 y 21 años de edad; el problema es que Colton cumplirá 27 años al inicio de la campaña...

SALIDA DE PITS… Herta no puede perder el tiempo ni gastar otro año en la F2, donde le costará mucho llegar a los buenos resultados, lo que le irá relegando en la lista de posibles debutantes. Herta simplemente está acelerando un proceso que en México conocemos muy bien con el regio Pato O’Ward, quien estuvo por años como piloto de reserva de McLaren, detrás de Lando Norris y Oscar Piastri, con solamente un par de sesiones de Práctica Libre 1 por año. No, Pato prefirió bajarse y enfocar su carrera en IndyCar, donde es una estrella y puede pelear por el título...

BANDERA A CUADROS… Platiqué con Colton unos minutos durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando le faltaba solamente un punto para obtener la Superlicencia (que consiguió una semana después en Brasil), y el piloto lo tenía muy claro: su temporada había sido un calvario, pero todo valdría la pena al alcanzar los 40 puntos y poder buscar un asiento para 2027, preferentemente con Cadillac. La confirmación de Valtteri Bottas ha sido contundente y se viene un momento complicado para Colton, pues a estas alturas del año será difícil encontrar un asiento en IndyCar Series. Dejar de aferrarse a algo que no va a suceder también puede ser un signo de madurez.

Así las cosas, sobre ruedas…