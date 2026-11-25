Jerseys conmemorativos de Adidas La Selección de México regresará a sus colores originales, según filtraciones

Se filtraron nuevos detalles sobre los uniformes que Adidas planea sacar para conmemorar el centenario de la Selección de México. Además del color original, parece que los aficionados podrán conseguir otros dos colores.

¿Qué se sabe sobre los nuevos uniformes conmemorativos de Adidas para el Tricolor?

Adidas se prepara para lanzar una edición conmemorativa del uniforme de la selección mexicana en 2027. La razón por la que esta colección se estrenará el próximo año se debe a que en 1927 se consolidó la Federación Mexicana de Futbol (FMF). A pesar de que el deporte existía en México desde el siglo anterior, con los mineros ingleses que llegaron a Real del Monte, no fue hasta aquel año en que el balompié se convirtió en el deporte oficial del país. Pocos años después, en 1930, México sería uno de los equipos que participaría en la primera Copa del Mundo.

Desde que se anunciaron los nuevos uniformes, muchos medios reportaron que el color que Adidas escogería sería el borgoña que utilizó la selección en sus primeros años. La especulación que llevó a que se pensara esto partió del hecho de que Adidas se ha inspirado en los diseños originales al momento de crear jerseys conmemorativos para otras selecciones.

Así lo parecían confirmar las filtraciones que se dieron a conocer en septiembre. Aunque los cordones en el pecho muy probablemente no regresarán, el color borgoña y el escudo original sí se incorporarán, en un diseño que combinara distintas versiones de las dos décadas que la selección utilizó este color antes de que se introdujera la emblemática verde en 1958.

Las filtraciones y diseños no oficiales muestran una camisa color borgoña con pequeñas solapas alrededor del cuello V, líneas blancas en los hombros, un franja verde al final de las mangas, el logo de Adidas en blanco del lado derecho del pecho y el escudo original de la selección en el izquierdo.

Para todos los fanáticos de “ponerse la verde”, sin embargo, el medio Footy Headlines subió una actualización en la cual señalan que no sólo será el color borgoña el que esté disponible. El medio tomó su información de Kamil Berberler, quien se dedica a filtrar uniformes de futbol en su cuenta de X y ha acertado con anterioridad.

🇲🇽🇲🇽 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Mexico 2027 Centenary Kit Design + Centenary Logo Leaked: https://t.co/eD9gwiBVm9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 25, 2026

Según la nueva información revelada, el diseño invertirá los colores para ajustar el color principal a verde o blanco según las preferencias de cada uno. Lo más probable es que cuando el cuadro Tricolor actual porte el uniforme conmemorativo en próximos partidos, será el borgoña el que lleven los jugadores, mientras que el blanco o verde será del portero y el último sea un kit alternativo.