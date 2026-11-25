Resultados de la Champions League jornada 5. Consulta todos los resultados de la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2026-2027, la tabla de posiciones y los equipos que se perfilan para avanzar a los Octavos de Final. (Agencia EFE)

Concluyó la quinta jornada de la UEFA Champions League este miércoles 25 de noviembre, dejando al Real Madrid como el líder indiscutido con paso perfecto luego de su victoria por 5-1 al PSV Eindhoven.

Barcelona y el Liverpool consiguieron contundentes victorias ante el Sabah y el Brujas, al mismo tiempo que el Bayern Múnich cayó ante el Lille y el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Manchester City repartieron puntos en sus respectivos compromisos.

Resultados de la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2026-2027

Martes 24 de noviembre:

Bodø/Glimt 1-0 LASK.

1-0 LASK. Galatasaray 1-0 Aston Villa.

1-0 Aston Villa. Arsenal 1-1 Borussia Dortmund.

Como 1-0 AEK Atenas.

1-0 AEK Atenas. Feyenoord 0-1 Porto .

. Manchester City 2-2 Napoli.

RB Leipzig 3-1 Lens.

3-1 Lens. Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven.

5-1 PSV Eindhoven. Slovan Bratislava 0-2 Real Betis.

Miércoles 25 de noviembre:

Sabah 1-4 Barcelona .

. Slavia Praga 0-1 Villarreal .

. Atlético de Madrid 2-0 Viking.

2-0 Viking. Brujas 0-3 Liverpool .

. Inter de Milán 2-0 Stuttgart.

2-0 Stuttgart. Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe .

. Lille 2-1 Bayern Múnich.

2-1 Bayern Múnich. Paris Saint-Germain 2-2 Roma.

Sporting de Lisboa 2-2 Manchester United.

Los cinco representantes del futbol español consiguieron victorias durante la quinta fecha de la competición.

Tabla de posiciones de la Champions League tras la Jornada 5

Con 15 puntos de 15 posibles, el Real Madrid es el único equipo que conserva un paso perfecto en la competición, seguido por el PSG con 13 unidades. Una de las grandes sorpresas del torneo es el Como, que ocupa la tercera posición con 12 puntos, por encima del Barcelona y el Liverpool, quienes tienen el mismo puntaje.

Por otra parte, el Bayern Múnich y el Manchester United se mantienen fuera de los puestos de clasificación directa a los Octavos de Final. Roma y Napoli, ,sin embargo, están eliminados, incluso por debajo de los puestos de playoffs.

Puestos de clasificación directa a Octavos de Final:

1. Real Madrid: 15 puntos.

15 puntos. 2. PSG: 13 puntos.

13 puntos. 3. Como: 12 puntos.

12 puntos. 4. Barcelona: 12 puntos.

12 puntos. 5. Liverpool: 12 puntos.

12 puntos. 6. Real Betis: 12 puntos.

12 puntos. 7. Arsenal: 11 puntos.

11 puntos. 8. Manchester City: 10 puntos.

Puestos de clasificación a playoffs:

9. Sporting de Lisboa: 10 puntos.

10 puntos. 10. Borussia Dortmund: 10 puntos.

10 puntos. 11. Aston Villa: 9 puntos.

9 puntos. 12. Inter de Milán: 9 puntos.

9 puntos. 13. Brujas: 9 puntos.

9 puntos. 14. Galatasaray: 9 puntos.

9 puntos. 15. Bayern Múnich: 8 puntos.

8 puntos. 16. Fenerbahçe: 8 puntos.

8 puntos. 17. Stuttgart: 7 puntos.

7 puntos. 18. Atlético de Madrid: 7 puntos.

7 puntos. 19. Manchester United: 7 puntos.

7 puntos. 20. Bodø/Glimt: 7 puntos.

7 puntos. 21. LASK: 6 puntos.

6 puntos. 22. Porto: 6 puntos.

6 puntos. 23. RB Leipzig: 6 puntos.

6 puntos. 24. Villarreal: 6 puntos.

Puestos de eliminación: