Julián Quiñones Rumores indican que el PSG estaría interesado en en adquirir al mexicano. (cuartoscuro/Wikipedia)

El Paris Saint-Germain (PSG) estaría interesado en adquirir a Julián Quiñones para inicios del siguiente año, según algunos reportes no confirmados. El equipo francés actualmente cuenta con dos delanteros lesionados.

¿Qué se sabe sobre posible traslado de Quiñones a PSG?

El futbolista mexicano Julián Quiñones ha tenido un año destacado. Se convirtió en el pichichi de la liga saudí con 32 goles. Anotó 4 goles en el Mundial e igualó el récord de Hugo Sánchez de 43 goles en un año calendario, el mayor en la historia de México. Ahora, podría estar cerca de firmar con su primer equipo europeo.

El PSG podría esta interesado en adquirir a La Pantera, según un reporte de El Pelotazo, programa de Telemundo Deportes.

El equipo está más fuerte que nunca con su alineación actual. Son los campeones vigentes de la Champions League por segundo año consecutivo y se encuentran entre los tres primeros equipos de la tabla de esta temporada. Además, están en la cima de la Ligue 1 con 8 victorias, 2 empates y sólo 1 derrota.

El mercado de fichajes de la Ligue 1 abre el 1 de enero y corre hasta el 1 de febrero, por lo que será en ese plazo que veremos si los rumores resultan ser ciertos.

Sin embargo, la reciente lesión de Désiré Doué, junto con aquella de Khvicha Kvaratskhelia, han dado paso a que el director técnico Luis Enrique experimente con delanteros de la banca como Maghnes Akliouche y Senny Mayulu, y la administración se plantee la posibilidad de adquirir un anotador seguro para no perder el ritmo.

Es este contexto en el Quiñones podría encontrar su pase al equipo más grande de la liga francesa. Un traslado de Quiñones al equipo en enero le daría suficiente tiempo al mexicano para demostrar su rendimiento y posiblemente convertirse en un elemento clave para el cuadro parisino a falta de los jugadores lesionados.

El periódico francés Le Parisien sitúa entre otros posibles fichajes a Julián Álvarez, Nico Williams, Estêvão y Antonio Nusa. El entrenador español del PSG ha dejado en claro que por el equipo analiza jugadores que puedan ser benéficos a largo plazo, y no nada más presenten una solución temporal a los jugadores ausentes. “No vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo”, comentó Luis Enrique.

Según reportes de Sports Illustrated, la clausula para que el Al Qadsiah libere a Quiñones antes de 2029, fecha que estableció la extensión que el mexicano firmó justo antes del Mundial, requeriría un pago de 200 millones con posibilidad de negociación.