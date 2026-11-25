GOLEADOR. Helinho se llevó la noche. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Con una actuación determinante del brasileño Helinho, el Toluca dio un paso importante rumbo a las semifinales del Torneo Apertura al imponerse 2-0 al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final, resultado que obliga a los rojinegros a una reacción contundente en el encuentro de vuelta.

El conjunto dirigido por el argentino Antonio Mohamed afrontó el compromiso con la necesidad de tomar ventaja en casa, consciente de que una eventual igualdad en el marcador global favorecería al rival por criterios de posición en la tabla. Desde el silbatazo inicial, los escarlatas adelantaron líneas y tomaron el control del encuentro.

Helinho marca el camino escarlata

La presión de los Diablos encontró recompensa al minuto 15, cuando Helinho apareció dentro del área para capitalizar una asistencia de Nicolás Castro y abrir el marcador ante la estirada del guardameta colombiano Camilo Vargas.

Lejos de conformarse, el equipo mexiquense mantuvo la intensidad y amplió la ventaja al minuto 54. Nuevamente fue Helinho quien se hizo presente, esta vez desde el punto penal, para sellar una victoria que incluso pudo ser más amplia. El portugués Paulinho estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero su disparo se estrelló en el poste.

Atlas, obligado a remontar en casa

Con el resultado adverso, el Atlas llegará al encuentro de vuelta con la obligación de revertir la desventaja en territorio jalisciense. Los rojinegros necesitarán ganar y mostrar una versión mucho más agresiva si pretenden mantenerse con vida en la lucha por el título.

El choque decisivo se disputará el próximo sábado en Jalisco, donde los tapatíos buscarán aprovechar el respaldo de su afición para intentar una remontada que les permita instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Monterrey resiste con diez hombres

En otra de las series de cuartos de final, los Rayados de Monterrey protagonizaron una demostración de resistencia al empatar 0-0 con el América, pese a disputar 79 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11.

La figura de la noche fue el portero Luis Cárdenas, quien intervino de manera decisiva en múltiples ocasiones para mantener intacta su portería. Gracias a sus atajadas, el conjunto regiomontano logró sostener el empate frente al equipo que muchos consideran el principal candidato al campeonato.

América conserva la ventaja reglamentaria

Aunque no logró capitalizar la superioridad numérica, el América se marchó de Monterrey con un resultado favorable debido al criterio de desempate. Las Águilas avanzarán a las semifinales si mantienen igualada la serie en el partido de vuelta.

Por su parte, los Rayados estarán obligados a ganar en el duelo programado para el próximo sábado en el Estadio Azteca, escenario donde se definirá el boleto a la siguiente ronda.

La liguilla continúa su marcha

La actividad de los cuartos de final continuará este jueves con el enfrentamiento entre Pachuca y Guadalajara, encuentro que tendrá como uno de sus principales protagonistas al venezolano Salomón Rondón, líder de la tabla de goleo del torneo.

Ese mismo día, el León buscará hacer valer su condición de local cuando reciba al vigente campeón, Cruz Azul, en una eliminatoria que promete ser una de las más disputadas de la fase final del futbol mexicano.