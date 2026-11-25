El mexicano Isaac del Toro no solo quiere subir su nivel aún más en 2027, sino que ya piensa en pelear por ser campeón olímpico en Los Ángeles 2028.
- “Este año quería demostrarme a mí mismo que podía ser un ciclista fuerte en carreras por etapas de una semana y clásicas de un día. Creo que lo demostré bastante bien, pero el año que viene quiero elevar mi nivel”, aseguró el mexicano en una entrevista para ‘Cracks’, el pódcast de Oso Trava.
En 2027 del Toro va por otro gran paso
“Cada año doy un gran paso adelante, y no quiero que el próximo año sea una excepción. De hecho, quiero que sea el paso más importante hasta ahora”.
No cabe duda de que Del Toro irá con todo en 2027, dando rienda suelta a una progresión que ni mucho menos conoce límites.
“Quiero confiar mucho más en mis instintos durante las carreras importantes, en lugar de ceñirme tan rígidamente a un guión preestablecido. Quiero ver si puedo obtener resultados guiándome por mi intuición, en lugar de simplemente seguir el guion”, confesó el mexicano.
- “Cada año doy un gran paso adelante, y no quiero que el próximo año sea una excepción. De hecho, quiero que sea el paso más importante hasta ahora”.
Todavía no se sabe si correrá el Tour de Francia o el Giro de Italia en 2027, pero sí tiene claro y marcado en rojo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde quiere ir por el oro cueste lo que cueste.
“No sé muy bien cómo explicarlo, pero solo pensar en Los Ángeles me pone un poco nervioso, en el buen sentido, porque sé que tengo que estar preparado para cualquier situación. No hay excusas, ninguna en absoluto”, evidenció Del Toro.
Todo está orientado a ganar el oro olímpico
- Por si quedaba alguna duda de lo que quiere hacer en suelo estadounidense, reiteró: “Y, una vez más, la atención se centra por completo en el oro.Todo lo que hacemos está orientado a ganar el oro, no como una simple declaración vacía del tipo ‘Oh, vamos a ser campeones olímpicos’, sino más bien, ‘Vamos a esforzarnos al máximo para convertirnos en campeones olímpicos”.
“Y lo siento, pero quienquiera que esté en esa carrera, vamos a ir a por ellos. Tendremos que trabajar para ello, tendremos que pensar realmente, cuidadosamente, sobre lo que vamos a hacer ese día. Tendremos que ceñirnos al plan para que los demás se vean obligados a reaccionar, o simplemente causar un gran daño, estar en movimiento. Así que me pone muy nervioso, porque sé que tengo que estar preparado, sé que nada puede salir mal, e incluso si algo sale mal, estoy listo para arreglarlo. Esa es la mentalidad con la que lo estoy afrontando. Si algo sale mal, está bien, tengo que estar preparado y no me estresaré”, continuó explicando Del Toro.
- “Tengo mucho tiempo para pensarlo bien. No voy a aumentar mi nivel de cortisol, es algo que tiene que suceder, obviamente me estoy preparando para ello indirectamente. Pero sí lo veo como un objetivo claro, y sí lo veo como mi primera gran carrera, a diferencia del Mundial de Montreal, que creo que me sorprendió. Me pilló desprevenido. Esta vez sí que lo veo posible, y creo que sí, de verdad que sí”, sentenció en ciclista de Ensenada, Baja California Norte.