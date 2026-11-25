Pachuca vs Chivas. Conoce cómo llegan Pachuca y Chivas a los Cuartos de Final del Apertura 2026, las posibles alineaciones, el pronóstico y dónde ver el partido de ida.

Los Tuzos del Pachuca y las Chivas del Guadalajara se enfrentarán este jueves 26 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará refrendar su condición de superlíder del campeonato ante unos Tuzos que, pese a conseguir el último boleto disponible para la Liguilla, cuentan con el campeón de goleo individual del certamen y atraviesan un buen momento futbolístico.

¿Cómo llegan Pachuca y Chivas? Análisis y pronóstico del partido

Los Tuzos del Pachuca consiguieron su clasificación a la Liguilla tras finalizar en la octava posición de la tabla general con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas. Los dirigidos por Benjamín Mora cerraron la fase regular con cuatro triunfos consecutivos, entre los que destaca su victoria por 2-0 ante Toluca en la última jornada.

Una de las principales fortalezas del conjunto hidalguense es su capacidad ofensiva, encabezada por el venezolano Salomón Rondón, quien se proclamó campeón de goleo del Apertura 2026 con 17 anotaciones. Asimismo, Pachuca cuenta con antecedentes favorables en eliminatorias ante el Guadalajara, al que dejó fuera de la competencia en el Clausura 2006 y el Guardianes 2021.

Por su parte, las Chivas del Guadalajara concluyeron la fase regular como líderes de la clasificación general con 33 unidades, producto de nueve victorias, seis empates y dos derrotas. Los pupilos de Gabriel Milito aseguraron el liderato tras imponerse por 1-0 a Cruz Azul en la última jornada, una posición que no conseguían desde hace 15 años.

El Rebaño Sagrado terminó el torneo como la mejor defensiva de la competencia, con apenas 15 goles recibidos, y sin conocer la derrota como visitante. Además, acumula nueve enfrentamientos consecutivos sin perder ante los Tuzos, con un balance de cinco victorias y cuatro empates.

Si bien el momento futbolístico del Pachuca y su capacidad ofensiva podrían complicar el planteamiento de Gabriel Milito, la solidez defensiva del Guadalajara y su rendimiento fuera de casa colocan al conjunto rojiblanco como ligero favorito para llevarse el primer capítulo de la eliminatoria.

Posibles alineaciones del Pachuca vs Chivas para los Cuartos de Final de la Liga MX

Posible alineación del Pachuca (4-2-3-1):

Portero: Carlos Moreno.

Carlos Moreno. Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas.

Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas. Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera y Rodolfo Pizarro.

Alan Bautista, Christian Rivera y Rodolfo Pizarro. Delanteros: Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón. Director técnico: Benjamín Mora.

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1):

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas centrales: Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo.

Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo. Carrileros: Richard Ledezma y Bryan González.

Richard Ledezma y Bryan González. Mediocampistas: Fernando González y Omar Govea.

Fernando González y Omar Govea. Mediapuntas: Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Delantero: Santiago Sandoval.

Santiago Sandoval. Director técnico: Gabriel Milito.

¿A qué hora y dónde ver el Pachuca vs Chivas de los Cuartos de Final de la Liga MX?

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Pachuca y Chivas se disputará este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de FOX+ en televisión de paga y mediante la plataforma de streaming FOX One. El compromiso no contará con transmisión por televisión abierta en México.