SE IMPONEN. Con esta victoria, los Rams mejoraron su marca a 7-4, resultado que les permite mantenerse en la lucha por los primeros puestos del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). (Foto cortesía @RamsNFL)

Los Rams de Los Ángeles escribieron una nueva página en la historia de la NFL al convertirse en los primeros vencedores del inédito partido de la víspera del Día de Acción de Gracias, tras derrotar este miércoles por 26-13 a los Green Bay Packers en un duelo que sirvió como antesala de una de las jornadas más emblemáticas del futbol americano profesional.

La liga incorporó este año un encuentro adicional en la noche previa a la tradicional celebración estadounidense, una fecha que reúne a millones de familias frente al televisor para disfrutar de una maratón de partidos acompañada por la cena del pavo.

Rams aprovechan sus oportunidades

Con esta victoria, los Rams mejoraron su marca a 7-4, resultado que les permite mantenerse en la lucha por los primeros puestos del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), división liderada por los San Francisco 49ers con registro de 9-1. En contraste, los Packers descendieron a 6-5 y continúan en el fondo del Norte de la NFC.

Aunque el mariscal de campo Matthew Stafford no lanzó pases de anotación, dirigió con solvencia la ofensiva angelina al completar 16 de 23 envíos para 140 yardas. La diferencia llegó gracias al eficiente ataque terrestre, donde Kyren Williams y Blake Corum cruzaron la zona de anotación para sellar los dos touchdowns del equipo.

Corum marca la diferencia

La figura ofensiva de la noche fue Blake Corum, quien castigó constantemente a la defensa rival y acumuló 184 yardas por carrera, convirtiéndose en el motor de una ofensiva que controló el ritmo del encuentro y desgastó a los visitantes.

A ello se sumó la precisión de Ronnie Rivers, responsable de cuatro goles de campo que terminaron por inclinar la balanza a favor de los californianos.

Los errores condenan a Green Bay

Por los Packers, el quarterback Jordan Love registró 17 pases completos en 29 intentos para 198 yardas, además de conectar un envío de touchdown con Christian Watson. Sin embargo, su actuación quedó marcada por dos intercepciones, ambas en momentos decisivos.

La más costosa llegó en el último periodo cuando Green Bay intentaba volver al partido. Apenas unos segundos después de que la defensa recuperara un balón de Stafford, Love devolvió la posesión con una entrega que acabó por sepultar las aspiraciones de remontada de su equipo.

Comienza la gran fiesta de la NFL

El enfrentamiento entre Rams y Packers funcionó como un apetitoso adelanto de la tradicional jornada de Acción de Gracias, que arrancará en Detroit con el duelo entre Lions y Chicago Bears, para posteriormente trasladarse a Dallas, donde los Cowboys recibirán a los Philadelphia Eagles.

La actividad cerrará con uno de los choques más esperados de la temporada: el enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, dos franquicias señaladas como serias candidatas para disputar el próximo Super Bowl. En una fecha que combina tradición, familia y deporte, la NFL ya puso en marcha su celebración más emblemática con una victoria convincente de los Rams.